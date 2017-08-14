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«КазМунайГаз» и КАZENERGY подписали Меморандум о сотрудничестве

14.08.2017 13:12   1085   0

В Астане между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» заключен Меморандум о сотрудничестве в правовых вопросах.

Подписи под документом поставили генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков и вице-президент по правовому обеспечению КМГ Ардак Мукушов.

Меморандум предусматривает совместную деятельность в таких важных направлениях правовой деятельности как совершенствование законодательства Республики Казахстан, разработка совместных программ и проектов, направленных на повышение правовой культуры; сотрудничество по проведению круглых столов, семинаров, конференций на актуальные вопросы в сфере юриспруденции.

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«В целях учёта консолидированной позиции группы компаний КМГ в проводимой Ассоциацией работе по защите и представительству прав и законных интересов компаний-членов, по экспертно-аналитической поддержке уполномоченных государственных органов, Стороны намерены проводить совместный анализ перспективных предложений в сфере правового регулирования деятельности субъектов нефтегазовой отрасли путём привлечения экспертов отрасли из группы компаний КМГ и Ассоциации», - говорится в Меморандуме.

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Акчулаков отметил активное участие и содействие со стороны правового блока КМГ в работе Ассоциации KAZENERGY по представлению интересов отрасли в законопроектной работе, а также выразил уверенность в том, что подписанный Меморандум даст новый импульс в укреплении сотрудничества между компаниями.

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Со своей стороны, Мукушов отметил, что Ассоциация за время своего существования зарекомендовала себя как эффективная диалоговая площадка, как общественная организация, оказывающая реальное содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. Высокий авторитет Ассоциации позволяет успешно обеспечивать баланс  интересов государства и энергетических компаний.

Руководитель юридического блока КМГ подчеркнул, что углубление сотрудничества Национальной компании «КазМунайГаз» и Ассоциации KAZENERGY позволит вывести совместную правовую работу на новый уровень, даст возможность найти новые способы повышения эффективности юридической службы национальной компании.

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