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«КазМунайГаз» удвоил чистую прибыль по МСФО

04.06.2018 19:37   402   0

За январь-март текущего года чистая прибыль АО «КазМунайГаз» (КМГ) по МСФО составила 204,086 млрд тенге, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в отчете компании.

Как отмечается в отчете КМГ, показатель EBITDA вырос на 52% по сравнению с показателем первого квартала 2017 года и составил 402 млрд тенге.

Выручка за первый квартал 2018 года составила 784 млрд тенге, что на 32% выше аналогичного периода 2017 года. Рост обусловлен увеличением средней цены марки Brent на 24% и ростом объемов реализации нефти в рамках долгосрочного договора поставки нефти и сжиженного газа.

Себестоимость реализации в отчетном периоде увеличилась на 56% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составила 797 млрд тенге. Наиболее отрицательное влияние на динамику себестоимости в сумме 223 млрд тенге и 21 млрд тенге оказали увеличение стоимости нефти, приобретенной у Тенгизшевройл (ТШО) в рамках долгосрочного договора поставки нефти и сжиженного газа, и увеличение закупаемых объемов для дальнейшей экспортной продажи газа и продуктов переработки газа в Китай и Узбекистан, соответственно.

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Операционный убыток НК КМГ за первый квартал 2018 года составил 127 млрд тенге против 9 млрд тенге операционного убытка в первом квартале 2017 года. Компания отмечает, что операционная прибыль не включает выручку по реализации нефти и нефтепродуктов KMG International, в связи с тем, что KMG International находится в процессе продажи и классифицируется в консолидированной финансовой отчетности НК КМГ как прекращенная деятельность согласно стандартам МСФО.

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Однако, часть себестоимости по закупу нефти для трейдинга KMG International, начиная с третьего квартала 2017 года, признается в составе операционной прибыли НК КМГ в связи с изменением схемы закупа нефти. В результате, наблюдается снижение операционной прибыли. В свою очередь, чистая прибыль KMG International учитывается в консолидированной прибыли НК КМГ как прибыль от прекращенной деятельности.

Доля НК КМГ в чистой прибыли ассоциированных компаний и СП в первом квартале 2018 года выросла в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составила 165 млрд тенге. Основным фактором увеличения является рост прибыли ТШО, который в отчетном периоде вырос на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля НК КМГ составила 105 млрд тенге.

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Капитальные затраты в отчетном периоде составили 82 млрд тенге, что на 44% ниже аналогичного периода прошлого года. Данное снижение связано с завершением периода интенсивных капитальных вложений (проекты модернизации НПЗ).

Чистый долг компании на конец первого квартала 2018 составил 1 трлн 913 млрд тенге.

Денежные средства и их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов, в отчетном периоде составили 2 трлн 282 млрд тенге, что на 23% ниже показателя на конец 2017 года.

Активы КМГ с начала года сократились на 5,2% - до 12,688 трлн тенге, обязательства - на 2,5%, до 6,594 трлн тенге, собственный капитал - на 8%, до 6,094 трлн тенге.

Справка:

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку РК.

 

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