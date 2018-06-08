KazMunayGas International планирует сократить долг до $330 млн к концу 2018 года

Задолженность KazMunayGas International (KMGI) снизится с $416 млн на конец 2017 года до $330 млн к концу 2018 года, сообщила главный финансовый директор KMGI Мариана Дурлештяну.

«Мы рассчитываем, что с 416 млн долларов долга (на конец 2017 года) мы останемся где-то в пределах 330 млн долларов (на конец 2018 года), если пойдем занимать в банк на новые (заправочные) станции», - сказала она журналистам 8 июня.

За 2012-2017 гг. KMGI удалось более чем в два раза сократить общий долг группы с $925 млн в 2012 году до $417 млн в 2017 году. Значительный положительный эффект оказали меры по улучшению бюджетного контроля, а также разработке политик по управлению рисками (хеджирование, влияние обменного курса).

«Долг был $925 млн в 2012 году и на конец 2017 года был на уровне $416 млн. То есть показатель долг к EBITDA снизился от 13,5 до 1,7 в 2017 году… за январь-май она (EBITDA) была на уровне $96 млн», - сказала Мариана Дурлештяну, отметив, что первый квартал этого года был лучшим за последние 5 лет.

По итогам 2018 года компания планирует достичь чистой прибыли на уровне $80 млн, что соответствует показателю 2017 года. Отсутствие роста объясняется тем, что осенью ожидается остановка производства на ремонт.

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