«КазТрансОйл» снизил чистую прибыль по МСФО на 5,9%

За 3 месяца текущего года консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» (КТО) составила 16,116 млрд тенге, что на 5,9% ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Как отмечается в финотчетности компании по МСФО, консолидированная выручка КТО в I квартале 2018 года составила 52,343 млрд тенге, что на 3% ниже аналогичного показателя 2017 года.

Как сообщалось ранее, акционеры АО приняли решение направить на выплату дивидендов 50,118 млрд тенге чистой прибыли за 2017 год, а также 11,423 млрд тенге нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер дивиденда за 2017 год в расчете на одну акцию составит 160 тенге. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 12 июня 2018 года. Дата начала выплат дивидендов - 26 июня

Справка:

АО «КазТрансОйл» (КТО) является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании «КазМунайГаз».