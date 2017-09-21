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Бакытжан Кажиев, предправления АО «KEGOC»: Привлеченные денежные средства позволят компании своевременно завершить инвестиционные проекты

21.09.2017 16:00   887   0 Автор: Данияр СЕРИКОВ

В конце августа текущего года АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC») разместила на Казахстанской фондовой бирже очередной пакет своих облигаций объемом 36,3 млрд тенге с доходностью 11,5% и сроком на 15 лет. Часть привлеченных средств планируется направить на проекты, которые реализуются в рамках госпрограммы «Нурлы жол». О том, куда все-таки будут направлены эти средства, а также о других направлениях деятельности компании «Къ» рассказал председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев.

– Г-н Кажиев, не так давно компания KEGOC успешно разместила свои облигации. Эти средства будут использованы для программы «Нурлы Жол»?

– Действительно АО «KEGOC» 29 августа осуществило успешное размещение второго выпуска облигаций на торговой площадке KASE общим объемом 36,3 млрд тенге с доходностью 11,5% и сроком на 15 лет. В результате торгов 24,8% облигаций по объему привлечения было выкуплено банками, 63,8% – другими институциональными инвесторами, 2,7% – брокерско-дилерскими компаниями, 8,7% – прочими юридическими лицами, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к деятельности АО «KEGOC». Привлеченные денежные средства позволят компании своевременно завершить инвестиционный проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север – Восток – Юг», реализуемый в рамках Государственной программы «Нұрлы-Жол». Данный проект направлен на увеличение транзитного потенциала Национальной электрической сети по маршруту Север – Восток – Юг, обеспечение надежности электроснабжения и покрытия дефицитов электроэнергии Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, повышение энергетической независимости НЭС Казахстана и создание условий для развития приграничных территорий. Стоимость проекта – 105,5 млрд тенге, период реализации – 2012–2018 годы.

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– На форуме в ноябре вы рассказали, что в Казахстане есть проблемы с качеством электричества и необходимо устанавливать регистраторы, чтобы его измерять. Каким образом это должно заработать? 

– Происходящие в настоящее время изменения в области потребления и производства электроэнергии, такие как рост числа высокоточных, прецизионных производств,  технологий, использующих полупроводниковые преобразователи частоты, тока и напряжения, являющихся весьма чувствительными к показателям качества электроэнергии и в то же время негативно влияющими на качество электроэнергии, увеличение количества ВИЭ, которые – в отличие от традиционных источников электроэнергии – в случае нарушения технологии производства сами являются источниками искажений показателей качества электроэнергии, требуют соответствующего изменения отношения субъектов электроэнергетики к вопросу качества электроэнергии.

Потребители и электроснабжающие организации Казахстана уже устанавливают отдельные регистраторы показателей качества электроэнергии не только в целях поиска возможного негативного влияния на существующие сбои технологических процессов, но и в целях защиты от будущих претензий. ГОСТ 32145-2013 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» устанавливает требования к выполнению измерений, которые могут быть как непрерывными – на базе стационарных регистраторов, так и периодическими – на базе переносных приборов. Существует вариант решения вопроса путем ввода понижения/повышения тарифа, однако он требует серьезного экономического обоснования, которое в настоящее время затруднительно выполнить на основе незначительного наработанного материала на отечественном рынке. В сложившейся ситуации считаем возможным на начальном этапе для запуска механизма регулирования вопросов качества электроэнергии дополнить законы и НПА, регулирующие сферу электроэнергетики, требованиями по качеству электроэнергии, включая обязанности субъектов по соблюдению норм качества электроэнергии, систему административной ответственности за несоблюдение норм, определение уполномоченного органа с функциями контроля и надзора за соблюдением норм качества электроэнергии.

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– Каким образом нужно автоматизировать диспетчеризацию поставок электроэнергии, чтобы заработала максимально эффективная модель распределения и расчета потребностей энергосистемы? 

– Наша компания постоянно проводит работу по изучению и внедрению передовых технологий и оборудования. АО «KEGOC» поэтапно произвел автоматизацию процессов технической диспетчеризации производства-потребления электрической энергии, были внедрены такие системы как АСКУЭ, SCADA, включающие модуль долгосрочного и краткосрочного прогнозирования потребления электроэнергии и мощности. В настоящее время АО «KEGOC» реализует проект по созданию в энергосистеме нашей страны Централизованной системы противоаварийной автоматики и системы автоматизированного регулирования частоты и мощности. Изучаются и тестируются технологии синхрофазорного измерения параметров электрического режима, с возможностью дальнейшего развертывания широкомасштабной системы управления режимами ЕЭС Казахстана. Внедрение этих автоматических систем позволит значительно повысить качество и точность управления режимами единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

Как поддерживать связь с клиентами просто и доступно

–  KEGOC разместил в 2016 году 3 млрд тенге в Delta Bank и 1,2 млрд тенге в «Казинвестбанке». Вы до сих пор рассчитываете, что сможете полностью или частично получить средства из этих банков?

– По состоянию на текущую дату в АО «Казинвестбанк» размещены 1,3 млрд тенге. В связи с отсутствием решения суда о принудительной ликвидации банка требования к банку не могут быть предъявлены. Сумма средств в АО Delta bank сократилась с 3 млрд тенге до 1,3 млрд тенге, ввиду частичного погашения банком задолженности перед АО «KEGOC». В отношении данного банка компанией ведется претензионно-исковая работа.

– Известно, что партнеры из Узбекистана имели долги перед KEGOC. Как обстоят дела с закрытием этого вопроса?

– Ряд предпринятых компанией мер значительно продвинул разрешение этого вопроса и в настоящее время мы продолжаем активно работать в данном направлении. На сегодняшний день АО «Узбекэнерго» погасило большую часть задолженности. Остаток основного долга составляет порядка $13,7 млн.

По результатам проведенных переговоров, АО «Узбекэнерго» приняло на себя обязательство уплатить оставшуюся задолженность до конца текущего года и предоставило соответствующий график погашения задолженности. Какие-либо дальнейшие конкретные шаги компании в отношении минимизации  долга будут зависеть от ситуации по дальнейшему выполнению узбекскими коллегами взятых на себя обязательств по погашению задолженности предыдущих лет, а также обязательств текущего года.

– Тяжело ли компании обслуживать долги ЕБРР и Всемирного банка, каковы их объемы сейчас и до окончания срока выплаты? Влияет ли увеличение ставки ЛИБОР на несколько базисных пунктов на стоимость обслуживания долга? Планируется ли досрочная выплата кредитов этих финансовых институтов?

– АО «KEGOC» подписало первое кредитное соглашение еще в декабре 1999 года, первая выплата основного долга состоялась в июле 2004 года. За весь период компания ни разу не нарушила свои обязательства перед кредиторами по выплате основного долга и вознаграждения, все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. В этом году компания будет также обслуживать свои обязательства в соответствии с графиком выплат, трудностей с выплатами у компании нет. Задолженность основного долга компании по займам по состоянию на конец июля составляет $182,3 млн и 123,0 млн евро. До конца 2017 года Компания предполагает выплатить $11,3 млн и 35,6 млн евро основного долга.    

7 августа 2017 года АО «KEGOC» досрочно погасил две полугодовые выплаты за 2018 год в размере 23,8 млн евро по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития, привлеченного в 2008 году в размере 228,41 млн евро для реализации инвестиционного проекта «Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана, 2 этап». Поскольку займы, привлеченные АО «KEGOC», имеют «плавающую» ставку – 6-месячный Либор+маржа, то, соответственно, увеличение ставки Либор по доллару США, ЕВРИБОР по евро на несколько базисных пунктов увеличит общую ставку по кредиту, что, в свою очередь, приведет к увеличению начисленных процентов по кредиту. 

– В текущем году на сибирских электростанциях РФ произошло несколько аварий. Российские СМИ сообщали, что энергобаланс там поддерживался перетоком из Казахстана. Примерно в это же время в Астане временами отключалось электричество. Если в этом взаимосвязь, и если в будущем в Сибири будут случаться такие остановки электростанций, то будет ли это влиять на нашу энергосистему напрямую из-за невозможности полной регулируемости потоков? 

– Упомянутые аварии в ЕЭС России никак не повлияли на энергоснабжение потребителей Астанинского энергоузла. Если в это время по городу Астане и были локальные отключения потребителей, то это совпадение.

Что касается влияния аварий в смежных энергосистемах, могу сказать следующее. ЕЭС Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. Все наши энергосистемы связаны множеством межгосударственных линий электропередачи, обеспечивающих общность режима работы энергообъединения в целом. Крупные возмущения в энергосистемах возникают довольно редко. При этом их последствия предотвращаются полностью или значительно минимизируются за счет превентивных действий специальной автоматики. В аварийной ситуации задействуются резервы и автоматика соседних стран, тем самым снижая влияние нештатных ситуаций на параллельно работающие энергосистемы в целом. Стоит отметить, что автоматические системы постоянно совершенствуются, что позволяет повышать надежность энергосистем.

– В последнее время у «Самрук-Энерго» возникло большое долговое бремя, в конце года компании нужно будет выплачивать значительную часть долга, и сейчас она привлекает краткосрочное финансирование у казахстанских банков. Насколько долговые риски «Самрук-Энерго» могут повлиять на финансовые потоки KEGOC и обслуживание ее собственного долга, учитывая, что «Самрук-Энерго» является наиболее крупным клиентом KEGOC?

– В соответствии с законодательством, АО «KEGOC» является системным оператором и оказывает системные услуги потребителям оптового рынка страны по передаче электроэнергии, технической диспетчеризации, балансированию производства-потребления электроэнергии. В настоящее время компания в соответствии с заключенными договорами оказывает вышеуказанные услуги напрямую дочерним организациям АО «Самрук-Энерго», которые являются субъектами оптового рынка электроэнергии РК. Договорные обязательства перед АО «KEGOC», в том числе и финансовые, дочерними организациями АО «Самрук-Энерго» выполняются в полном объеме. Прямых договоров на оказание системных услуг АО «KEGOC» с АО «Самрук-Энерго» не имеет.

– В прошлом году «Самрук-Энерго» с согласия КРЕМиЗК, Минэнерго и МИР получила возможность на применение понижающих коэффициентов на тарифы KEGOC на транспортировку электроэнергии и диспетчеризацию на один млрд тенге, получается, KEGOC просубсидировала «Самрук-Энерго»? В этом году понижающие тарифы тоже утверждены регулятором, означает ли это, что в текущем году «Самрук-Энерго» также получит скидку на транспортировку и диспетчеризацию электроэнергии? Если да, то каков будет объем скидки в тенге? Какие компании также получат временные понижающие коэффициенты до конца этого года? Как это отражается на доходах KEGOC?

– АО «KEGOC» в целях поддержки отечественных товаропроизводителей оказывает услугу по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети с применением временного понижающего коэффициента (ВПК) к тарифу для отдельных потребителей. Применение ВПК осуществляется по решению Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМЗКиПП) и регламентируется соответствующими правилами. При этом основное условие предоставления ВПК – это увеличение объемов потребления услуг в заявке по отношению к факту предыдущего года и объемам, принятым в действующей тарифной смете энергопередающей организации. Учитывая данные условия, необходимые для получения ВПК, утверждение о субсидировании отдельных потребителей посредством установления ВПК неверно.

11 марта 2016 года КРЕМиЗК приказом №67-ОД утвердил до конца 2016 года для АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», входящего в группу компаний АО «Самрук-Энерго», временный понижающий коэффициент к тарифу на услугу по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» в соответствии с действующими процедурами и условиями. Перечень потребителей, к которым применяется ВПК, в текущем году определяется КРЕМиЗК. При этом организациям, входящим в группу компаний АО «Самрук-Энерго», в 2017 году ВПК не предоставлялись.

АО «KEGOC» предоставляет потребителям уровень снижения коэффициента, который сопоставим с увеличением объема потребления регулируемых услуг. Снижение тарифа на передачу электроэнергии является стимулирующей мерой для потребителя. Несмотря на недополучение определенных доходов по сравнению со стандартными тарифами, в целом прибыль, получаемая от конкретного потребителя, растет, поэтому это выгодно компании. В случае неисполнения заявленных объемов скидка отменяется в соответствии с правилами.

– Как вы думаете, что нужно делать для ликвидации дефицита электроэнергии на юге Казахстана – строить мини-ГЭС, ВИЭ, газотурбинные станции, увеличивать мощности существующих ТЭЦ, или нужно этот регион полномасштабно интегрировать с инфраструктурой KEGOC, чтобы проблема дефицита мощностей на юге компенсировалась заполнением электричества с севера?

– Дефицит электроэнергии на юге Казахстана объективно обусловлен, так как вследствие неравномерности распределения энергоресурсов по территории страны основные электростанции сконцентрированы в северном регионе. При этом благодаря наличию развитой электрической сети 500-220 кВ в составе ЕЭС Казахстана обеспечивается передача электроэнергии от избыточных в дефицитные регионы страны, в том числе по транзиту Север – Юг.         Строительство новых электростанций в южном регионе возможно при условиях обеспеченности соответствующими энергоресурсами и экономической обоснованности таких проектов.

– Запад Казахстана находится под диспетчеризацией России. Но судя по новостным сообщениям, в целом регионам – ЗКО, Атырау, Мангистау – удалось добиться самообеспеченности и решить проблему автономности своих региональных электрорынков за счет ввода газотурбинных станций и дополнительных мощностей ТЭЦ. Нужно ли запад также напрямую присоединять к центральной инфраструктуре KEGOC в полной мере через сеть электролиний из центра до Актобе, дополнительных ЛЭП Уральск – Атырау?

– Утверждение о диспетчеризации энергосистемы западного Казахстана Россией является ошибочным. Централизованное оперативно-диспетчерское управление работой всей электроэнергетической системы Казахстана выполняется компанией АО «KEGOC», осуществляющей функции системного оператора в соответствии с законом «Об электроэнергетике». Что касается электроснабжения Западного Казахстана, то необходимо отметить, что, действительно, в настоящее время энергосистема западного региона Казахстана является сбалансированной по производству-потреблению электроэнергии. Вместе с тем, данный регион развивается, появляются новые предприятия – потребители электроэнергии, как и новые генерирующие мощности. Соответственно, необходимость развития электрической сети в данном регионе будет зависеть от того, как будут в дальнейшей перспективе складываться региональные балансы электроэнергии и электрической мощности.

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