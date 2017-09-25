Кенес Ракишев планирует приобрести компанию по производству цинка за $402,5 млн

До конца 2017 года в целях диверсификации бизнеса гидрометаллургический комплекс Central Asia Metals (LN:CAML), работающий на отвалах рудника Конырат в Казахстане, планирует завершить сделку по покупке 100% Lynx Resources Limited, которой принадлежит цинково-свинцово-серебряное месторождение SASA в Македонии. Сумма сделки оценивается в 402,5 млн $, сообщает пресс-служба CAML.

На основании объявления о сделке один из крупнейших акционеров компании CAML Кенес Ракишев решил расстаться с 50% своей доли, или 9,5% компании, в пользу приобретения SASA.

Для осуществления сделки Central Asia Metals разместила обыкновенные акции на $186,6 млн на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Компания разместила 49,15 млн обыкновенных новых акций и 10,606 млн существующих обыкновенных акций. Общая сумма вырученных средств составила $186,6 млн, из которых $153,5 млн привлечено в результате размещения новых акций, и примерно $33,1 млн - в результате размещения существующих акций.

Вырученные от размещения средства Central Asia Metals планирует использовать для финансирования части предполагаемой покупки Lynx Resources Limited стоимостью $402,5 млн. Ожидается, что сделка по приобретению CAML 100% Lynx Resources завершится в IV квартале 2017 года. По сообщению компании, это станет «идеальным следующим шагом» для развития своей деятельности. CAML рассмотрела свыше 100 вариантов в попытке диверсификации базы активов и приняла решение приобрести месторождение SASA.

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Владельцами Lynx Resources в настоящее время являются Orion Co-Investments III L.P. и Fusion Capital AG. Lynx Resources Limited принадлежит до 2032 года цинково-свинцово-серебряное месторождение Sasa на северо-востоке Македонии. В первом полугодии 2017 году на месторождении SASA добыто 391 000 тонн руды, произведено 10 700 тонн цинка и 14 900 тонн свинца в концентрате. Показатель рентабельности EBITDA проекта составляет 61%. Это на 1% ниже показателя рентабельности EBITDA рудника Конырат в Казахстане за первую половину 2017 года.

Гидрометаллургический комплекс Central Asia Metals Plc осуществляет свою деятельность с 2012 года на отвалах рудника Конырат в Казахстане. Также у компании есть молибденовый и золотой проекты в Монголии и медный проект в Чили. Бумаги CAML с 2010 года торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером компании является Кенес Ракишев.

Помимо инвестиций в реальный сектор, Кенес Ракишев является венчурным инвестором. За последние годы он вложил 87,7 млн. $ в высокотехнологичные проекты TriPlay, IQcard, Fastlane Ventures, mobli, TriPlay, Net Element International и др.