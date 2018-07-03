Кенес Ракишев победил в корпоративном конфликте с лондонскими банкирами

Еще недавно казахстанский предприниматель Кенес Ракишев был известен на Западе в основном в узких кругах инвестбанкиров и технологичной стартап-среде. Пристальное внимание на него западные СМИ обратили, когда Ракишев стал владельцем крупнейшего пакета акций российской золотодобывающей компании Petropavlovsk.

В Лондоне Petropavlovsk считают знаковым активом, поскольку сооснователем компании был завсегдатай фондового рынка Соединенного королевства Питер Хамбро, а в совет директоров входил также бывший посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн.

С учетом этих фактов, Кенес Ракишев сразу привлек к себе внимание и вошел в историю лондонской фондовой биржи, когда 29 июня 2018 года были объявлены результаты голосования ежегодного собрания акционеров Petropavlovsk, которые многих повергли в шок: совет директоров уходит в отставку. И это решение было принято, главным образом по настоянию одного человека - Кенеса Ракишева, сообщает издание «Версия».



В свою очередь «КоммерсантЪ» уточняет, что владельцы 40% Petropavlovsk, включая ее крупнейшего акционера Кенеса Ракишева (22,4% акций), не просто полностью сменили совет директоров компании, но вернули в совет Павла Масловского - одного из основателей Petropavlovsk. Весьма вероятно, что именно Масловский теперь возглавит компанию. Вместе с ним в совет вернулись независимые директора Родерик Лэйн (еще один сооснователь компании ) и Роберт Дженкинс.

Какие изменения ждут клиентов страховых компаний?

О причинах столь радикальных перемен рассказал сам Кенес Ракишев. В интервью Интерфаксу казахстанский предприниматель пояснил, что уходящий совет директоров занимал неконструктивную позицию, уходил от нормального диалога с акционерами, демонстрируя своего рода «снобизм». Представители совета почему то не учли, что Ракишев, владеющий владеет 22,5% акций, как и другие собственники компании, имеют возможность выразить свое мнение на ежегодном собрании. Что и было сделано. Но исхода с полной сменой совета директоров не ожидал никто. По общему мнению британских СМИ, перед днем голосования складывалось ощущение, что британские управленцы переиграют ключевого инвестора. А оказалось наоборот: Кенес Ракишев победил лондонских снобов.

Но и ему выигрыш дался не без потерь, пусть и временных. Так, совет директоров кулуарными интригами сначала вывел из своего состава Бектаса Мукажанова, который представляет Fincraft Holdings, а затем, представил все так, что на новое внесение не осталось времени перед встречей акционеров. В результате Ракишев остался без своего представителя в Petropavlovsk. Но иногда стоит пожертвовать ферзем, чтобы выиграть всю партию.

Разбившийся во время испытательного полета истребитель СУ-30 был перестрахован в СК "Евразия"

Отметим, что ранее даже такой большой знаток сделок по слияниям и поглощениям, как Виктор Вексельберг вышел из компании Petropavlovsk, так как устал бороться с британским советом директоров за контроль над активом.

Также стоит вспомнить, что корпоративный коллапс в Petropavlovsk продолжается уже достаточно долгое время из-за конфликта двух сторон. Теперь коллектив Petropavlovsk, который ранее публиковал открытые письма о смене совета директоров компании, надеется, что опыт обращения с трудными активами и инвестиционное чутье помогут новому акционеру в тандеме с новым составом советом, состоящим из основателей компании, двинуться вперед и наконец-то «выехать» из пробки, в которой компания застряла и буксует с момента предыдущего международного экономического кризиса.

Как уже пообещал Кенес Ракишев, компания может усилиться за счет сделок по слияниям и поглощениям (M&A), а также заручившись поддержкой стратегических инвесторов из стран Персидского залива.