Отечественный бизнесмен Кенес Ракишев покинул совет директоров гидрометаллургического комплекса Central Asia Metals PLS (CAML). В апреле он продал 6,6% принадлежавших ему акций.

Как отмечается в сообщении компании, Кенес Ракишев находился в совете директоров с 2013 года. До приобретения шахты Sasa в Македонии он владел 19% акций компании, и являлся ее крупнейшим акционером.

Напомним, в сентябре 2047 года Ракишев продал половину доли (9,5%) на рынке, а до 6% его пакет размылся в результате допэмиссии.

Как отмечается в распространенном письме, за время работы Кенеса Ракишева в компании ее стоимость выросла в 5 раз – с $100 млн до $500 млн.

К его заслугам можно отнести также то, что, владея 40% проекта Kounrad Tailings, он преобразовал этот холдинг в долю CAML»", - отмечается в сообщении.

Казахстанский предприниматель в конце 2017 года приобрел у «Реновы» 22% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk.

В 2017 году CAML привлекла $186,6 млн путем допэмиссии для покупки у Lynx Resources Limited цинкового месторождения Sasa в Македонии стоимостью $402,5 млн.

Справка:

Гидрометаллургический комплекс Central Asia Metals plc работает в Казахстане с 2012 года, сырьем служат отвалы старого рудника Конырат. Кроме того, CAML принадлежит 80% медного проекта Шуак в Северном Казахстане.

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В число акционеров компании входят FIL Investment International (9,12%), Orion Mine Finance (8,68%), Hargreave Hale (8,24%) Blackrock Investment (7,26%), Management JO Hambro Capital Management (6,51%), Majedie Asset Management (6,23%), Commonwealth American Partners (3,04%).

Бумаги CAML с 2010 года торгуются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи.