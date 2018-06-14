Кенес Ракишев вложил $2 млн в производство боевых роботов

Кенес Ракишев, крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk, вложил $2 млн в производство боевых роботов, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя бизнесмена.

Венчурный фонд Ракишева Singulariteam является ключевым инвестором израильской компании General Robotics, специализирующейся на выпуске роботизированных решений для военных (Singulariteam принадлежит свыше 30% General Robotics).

Накануне General Robotics впервые представила дистанционно-управляемый боевой модуль Pitbull AD (Anti-Drone), предназначенный для уничтожения дронов. Также среди разработок General Robotics боевой робот DOGO Anti-Terror, который используется спецназом и пехотой.

Помимо инвестиций в General Robotics в портфеле Singulariteam свыше 40 высокотехнологичных компаний. В общей сложности за последние годы Ракишев вложил свыше $90 млн в различные инновационные проекты.

Ракишев является крупнейшим акционером компании Petropavlovsk с долей свыше 22%. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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