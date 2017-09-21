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Киевский суд оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты над Крымом

21.09.2017 17:03   725   0

Хозяйственный суд Киевской области взыскал около 380 тысяч долларов с российской авиакомпании за полеты над Крымом, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Иск подала прокуратура автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России. — прим. ред.).

По словам Сарган, авиакомпания не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Черным морем "в границах Симферопольского района полетной информации".

Уведомление о судебном производстве ответчику вручил арбитражный суд Москвы в рамках международно-правовой помощи, добавила пресс-секретарь.

Это уже не первая попытка украинских властей взыскать деньги с российских авиакомпаний. Так, в прошлом году Госавиаслужба Украины начислила российским авиакомпаниям, летающим в Крым, штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. В Крыму назвали это решение "очередной дурью" украинских властей.

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