КМГ купит у своей «дочки» «Жамбыл Петролеум» и «Курмангазы Петролеум»

АО «НК «КазМунайГаз» решил приобрести 100%-ые доли участия в уставных капиталах ТОО «Жамбыл Петролеум» и ТОО «Курмангазы Петролеум», говорится в сообщении КМГ, сообщается на официальном сайте KASE.

«Советом директоров НК КМГ принято решение приобрести у ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» 100% доли участия в уставных капиталах ТОО «Жамбыл Петролеум» и ТОО «Курмангазы Петролеум», - отмечается в сообщении компании.

Данное решение было принято 22 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что «КазМунайТениз», как и несколько других компаний планируется присоединить к НК КМГ.

Справка:

«КазМунайГаз» является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций компании принадлежит госфонду «Самрук-Казына», 10% принадлежит Национальному банку Казахстана.

«Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» создана в 2003 года и является 100%-ным дочерним предприятием АО НК «КазМунайГаз».

В Минтруда рассказали о зарплате шахтеров АО «Арселлор Миттал Темиртау»

Компания осуществляет нефтяные операции на море и прибрежных территориях (Каспийского и Аральского морей) путем эффективного управления морскими проектами.