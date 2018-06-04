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КМГ увеличила добычу нефти и газового конденсата на 2%

04.06.2018 20:50   965   0

За январь-март 2018 года консолидированный объем добычи нефти и газового конденсата по группе компаний «КазМунайГаз» составил 5,862 млн тонн нефти, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила пресс-служба КМГ.

В I квартале 2018 года доля нацкомпании КМГ в объеме добычи на месторождении Кашаган составила 237 тыс. тонн нефти и 138 млн кубических метров газа, что в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года.

«Увеличить объемы добычи нефти и газа на месторождении позволили введенная в эксплуатацию система обратной закачки сырого газа в пласт в августе 2017 года, завершение работ по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию технологического оборудования на морском и наземном комплексах, а также выполнение мероприятий по стабилизации уровня добычи», - отмечается в сообщении.

Доля НК КМГ в «Тенгизшевройл» составила 1,460 млн тонн нефти и 815 млн кубических метров газа, что на 2% больше I квартала 2017 года, благодаря надежной работе производственных установок.

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Доля НК КМГ в объеме добычи ТОО «Казахойл Актобе» составила 70 тыс. тонн нефти, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.

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«Снижение добычи нефти связано с уменьшением лимита на сжигание газа в 2018 году, а также с техническими ограничениями по приему газа на месторождениях Алибекмола и Кожасай. Данные факты повлияли и на снижение добычи газа на 29% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», - отмечается в сообщении.

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Объем добычи нефти и конденсата в АО «Озенмунайгаз» достиг 1,352 млн тонн, показав незначительное увеличение на 1%, благодаря проводимым геолого-техническим мероприятиям. При этом добыча газа составила 146 млн кубических метов, что 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, в связи с естественным снижением уровня добычи на зрелых месторождениях.

«Важно отметить, что добыча конденсата и природного газа ТОО «КазГПЗ» учитывается в объемах АО «Озенмунайгаз», в связи с передачей прав на недропользование», - говорится в пресс-релизе.

ТОО «Казахтуркмунай» добыло 92 тыс. тонн нефти, или на 12% меньше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Добыча газа составила 49 млн куб. метров, снизившись на 39%. Данные снижения объемов добычи обусловлены техническими ограничениями объемов приема газа на установке комплексной подготовки газа Толкын.

«КазМунайГаз» удвоил чистую прибыль по МСФО

В I квартале 2018 года снижение объемов добычи наблюдается на зрелых месторождениях ТОО «СП «Казгермунай», «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и АО «Тургай Петролеум» в связи с естественным снижением уровня добычи нефти и ростом уровня обводненности.

В январе-марте НК КМГ увеличил добычу природного и попутного газа на 2% к аналогичному периоду прошлого года, до 2,076 млрд кубометров.

Справка:

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду «Самрук-Казына», 10% - Национальному банку РК.

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