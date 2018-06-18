KMGI планирует выплату дивидендов в среднесрочном периоде

KazMunaiGas International (KMGI, румынское подразделение национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз») рассматривает возможность выплаты дивидендов акционеру в среднесрочном периоде. Об этом сообщил вице-президент по корпоративному развитию и стратегии компании Алексей Головин, передает «Интерфакс-Казахстан».

«KMGI в своем пятилетнем плане развития в бюджете предусматривает выплату дивидендов акционеру. Мы рассматриваем такую возможность. У нас хорошие показатели по прибыли и мы можем рассмотреть включение в бюджет планов по выплате дивидендов. В данный момент этот вопрос на стадии обсуждения. К тому же, нам необходимо синхронизировать свои возможности с ожиданиями акционера», - сказал Алексей Головин.

Ранее сообщалось, что KMGI к 2021 году планирует увеличить чистую прибыль до $200 млн через реализацию мер, направленных на увеличение объемов переработки сырья на заводах Petromidia и Vega и повышение доли высокомаржинальных продаж нефтепродуктов через сеть собственных АЗС в Румынии и Черноморском регионе.

«Значительный положительный эффект на операционную деятельность KMGI будет оказывать также продолжение программ по оптимизации затрат на переработку, логистику и сбыт, а также трансформации текущих видов деятельности в целях снижения операционных расходов и повышения рентабельности», – добавил Головин.

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Справка:

KMG International (Rompetrol) была приобретена КМГ в 2007 году, владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Румынии, сетью АЗС в странах ЕС. В соответствии с постановлением правительства Казахстана KMGI вошла в перечень компаний, подлежащих приватизации.

«КазМунайГаз» является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.