Количество кибератак в 2017 году стало самым высоким за последние десятилетия

Количество кибератак продолжает расти и постепенно это становятся нормой, а потому вопрос сопротивляемости к ним становится все более острым как для физлиц, так и для компаний. Об этом представитель компании HP рассказал в рамках IDC Digital Workplace Forum 2018.

«2017 год ... наверное был самым флагманским за последние десятилетия с точки зрения количества атак. И самым важным моментом является не только число и масштабность повреждений в результате кибератак, но также и то, что эти вирусы совершенно непредсказуемы и их спектр все больше и больше расширяется», - считает руководитель филиала HP Global Trading B.V. (HP) в Казахстане Светлана Вырыпаева.

Так, только за первый квартал 2017 года новые вирусы появлялись практически каждые 4 секунды.

«Если подумать это действительно очень страшная статистика», - отмечает она.

«За последние годы мы наблюдаем, что количество кибератак постоянно возрастает. Причем, возрастает не только число таких атак. Мы видим, что они хорошо финансируются. Это значит, что все эти инструменты, позволяющие совершать неправомочные действия против наших данных, против наших информационных систем, они становятся очень быстро и широкодоступны. Собственно, это та реальность, с которой нам приходится жить», - говорит спикер.

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Г-жа Вырыпаева упомянула известную атаку с использованием вируса WannaCry.

«Он очень ярко продемонстрировал какие губительные кошмарные последствия могут принести такие атаки, как для частных лиц, так и для компаний в целом», - подчеркнула она.

Подобные киберпреступления, не только лишают возможности получить доступ к собственным данным, но и препятствуют нормальному функционированию компаний.

«Это тот мир, в котором кибератаки становятся к сожалению нормой, в котором безопасность, сопротивляемость к этим кибератакам станосится все более важной», - полагает руководитель филиала HP.

Напомним, по оценкам американских экспертов ущерб от массированной атаки вируса WannaCry произошедшей в мае прошлого года превысил $1 млрд. Отмечалось, что атака произошла по меньшей мере в 150 странах.

Фото: Олег СПИВАК