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Kcell: Компания Данияра Балиева необоснованно требует с АО «Кселл» 40 млрд тенге

13.06.2018 12:00   2373   0

Как сообщается в пресс-релизе компании Kcell, в настоящее время со стороны ТОО «DL Construction» к компании «Кселл» имеются претензии на общую сумму 40 млрд тенге. Мобильный оператор с претензиями компании Данияра Балиева не согласен и выражает сомнение по поводу беспристрастности проведения судебного разбирательства.

ТОО «DL Construction», принадлежащее Данияру Балиеву, предъявило требования в суде к АО «Кселл» и его партнеру ТОО «Terraline» о якобы имевшем место нарушении данными компаниями авторских прав, переданных ТОО «DL Construction». По мнению ТОО «DL Construction», нарушение было допущено компанией «Кселл» и ее партнером, когда на телеканале «Muzlife», входящем в один из пакетов Mobi TV, якобы транслировалось 49 клипов в течение 18 дней, право трансляции которых телеканалом «MuzLife» в суде подтверждено не было. 

Суд первой инстанции признал нарушение как у оператора связи АО «Кселл», так и у ТОО «Terraline» авторских прав и присудил взыскать в качестве компенсации 1 300 МРП за каждый случай проигрывания произведения на общую сумму 670 млн тенге.

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В настоящее время компания Данияра Балиева предъявила АО «Кселл» еще две досудебные претензии на общую сумму более 5 млрд тенге. Кроме того, ТОО «DL Construction» намерено взыскать с АО «Кселл» около 40 млрд тенге в качестве компенсации за якобы нарушение со стороны мобильного оператора и его партнера всех переданных компании господина Балиева авторских прав.

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АО «Кселл» с нарушением авторских прав не согласно. Компания будет продолжать оспаривать вынесенное судом решение и заявляет следующее.

АО «Кселл» работает в строгом соответствии с Законодательством РК и полностью привержено политике защиты авторских прав в Казахстане. Два года назад компания поставила перед собой и перед рынком цель: изменить потребительское поведение и сделать потребление легального, соблюдающего авторские права контента доступным, удобным и выгодным для массового потребителя.

Фото: Олег СПИВАК

  • Источник:
  • Пресс-служба АО Kcell
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