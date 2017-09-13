Компания EY провела день открытых дверей для СМИ

В рамках празднования 25-летия компания EY пригласила журналистов для обсуждения деятельности и перспективах развития.

«В 90-е гг. мы начинали свою практику с оказания аудиторских услуг. Сегодня пятьдесят на пятьдесят приходится на аудит и широкую линейку консультационных услуг (итого почти 90 услуг в нашем портфеле). Сегодня количество запросов на предоставление консультационных услуг стремительно растет. Рынок трансформируется, и мы меняемся вместе с ним, так как интересы клиентов всегда являются для нас приоритетом», - отметил Ерлан Досымбеков, управляющий партнер компании EY по Казахстану и Центральной Азии.

По его словам, в начале 90-х в компанию обращались клиенты за предоставлением информации, поскольку она была в дефиците. Сегодня люди приходят за готовыми решениями.

«Среди наших новых услуг сегодня, помимо уже озвученных, есть также: аутсорсинг бухгалтерского, налогового и кадрового учета, HR-консалтинг и иммиграционные услуги, структурирование бизнес- и личных активов и даже такой продукт как «Семейная конституция: планирование вопросов наследования» и ряд других вопросов», - отметил Е. Досымбеков.

Офисы EY сегодня представлены в Астане, Алматы и Атырау. Компания является региональным офисом в странах Центральной Азии, как Узбекистан и Кыргызстан. В планах компании – усилить присутствие в Западном Казахстане и соседних странах Центральной Азии.

В свою очередь Виктор Коваленко, руководитель отдела услуг EY в области устойчивого развития и чистых технологий в Казахстане, Украине и Беларуси, заметил, что во всем мире наблюдается интерес к «зеленым облигациям.

«Планы по созданию МФЦА весьма амбициозны, много чего задумано. К примеру, интересной инновацией является запуск в Казахстане инструментов так называемого «зеленого» финансирования, а также превращение самого МФЦА в региональный хаб компетенций в этой области. «Зеленые» облигации – инновационный инструмент, который стремительно набирает популярность в мире. В 2017 году объем выпуска «зеленых» облигаций оценивается в уже в 150 млрд USD. Китай – страна, наиболее активно использующая новый инструмент в мире. У Казахстана есть уникальный шанс оказаться на передовой в этой области. В Казахстане близится к завершению работа над Кодексом о недрах и недропользовании. Планируется, что нововведения должны существенно повысить инвестиционную привлекательность как самой отрасли, так и экономики Казахстана в целом», - сказал он.

По словам В. Коваленко, у Казахстана большое будущее в этом направлении.

«Международная выставка «ЭКСПО-2017» привлекла большое внимание к вопросам о том, что такое чистые технологии и какой должна быть энергетика будущего. Уверен, что Казахстан с его огромным потенциалом еще не раз заявит о себе в этой области. Ведь в Казахстане, как и в мире в целом, происходят колоссальные сдвиги, которые порождают кардинальные изменения правил игры в существующих отраслях: использование чистой энергии, снижение негативного влияния на экологию, требования большей прозрачности и открытости бизнеса, снижение травматизма людей одновременно со снижением расходов», - отметил он.

Михаил Трегубенко, директор практики EY по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиа и связи в России и СНГ, отметил, что компания постоянно внедряет инновационные технологии и решения.

«В EY функционирует отдельное подразделение EY Digital, задачей которого является помощь нашим клиентам в разработке стратегии Digital Transformation и ее внедрении, включая конкретные цифровые и ИТ-решения. Сегодня мы уже смело говорим о проектах, где, применяя эти технологии, мы достигаем весьма серьезных результатов», - отметил он.

Например, по его словам технология роботизации позволяет автоматизировать действия людей при выполнении ряда процессов, таким образом заменяя людей на роботов. Это не только повышает скорость и оптимизирует трудозатраты, но и существенно сокращает ошибки. При этом для реализации решения не требуется существенное изменение ИТ-ландшафта предприятия, потому что роботы, как люди, могут пользоваться любой системой.

Но он не боится, что роботы в последствии заменят людей. Напротив машины «возьмут на себя» выполнение рутинных операций, чем позволят разгрузить людей и позволить им выполнять более сложные, требующие высокой квалификации задачи.

Еще одно применение машин – использование с дронов, при помощи которых происходит сбор физических данных.

«К примеру, для мониторинга трубопровода протяженностью 2 тысячи километров на Аляске дроны существенно сокращают объем выполняемых вручную процедур: дрон выполняет облет и сбор информации о секции трубопровода за 30 минут, тогда как человеку требуется на это 7 часов. В наших проектах мы также активно начинаем использовать дроны в агросекторе и в горнодобывающей промышленности», - отметил он.

Кроме того, есть проекты по предиктивной аналитике, где путем анализа больших массивов существующих данных можно найти закономерности как с точки зрения будущих тенденций, так и выявить причину текущего состояния.

Большое внимание компания уделяет вопросам онлайн-платежей, онлайн-кредитования, технологий для управления персональными финансами и активами.

В финале Алишер Идрисов, старший преподаватель-консультант Академии бизнеса EY, провел интересный мастер-класс для журналистов на тему «Эмоциональный интеллект». Поговорили об особенностях работы представителей СМИ и узнали уинтересные практики по управлению эмоциями.

Справка:

В 1992 году EY первой среди международных аудиторских и консультационных фирм начала работу в Казахстане. История нашей компании в мире берет начало в 1849 году.

Сегодня казахстанская практика EY оказывает свыше 85 услуг по всем отраслям, включая: аудиторские, налоговые и юридические услуги (в том числе аутсорсинг бухгалтерского, налогового и кадрового учета, HR-консалтинг и иммиграционные услуги), консультационное сопровождение сделок и консультационные услуги по широкому спектру вопросов ведения бизнеса, включая Академию бизнеса EY.

С 2001 года EY является активным членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан. Управляющий партнер EY по Казахстану и Центральной Азии Ерлан Досымбеков является сопредседателем с иностранной стороны рабочей группы СИИ по реализации инвестиционной политики. Данная группа ведет активную работу в таких направлениях как применение лучших международных практик, совершенствование законодательства, налоговое и таможенное администрирование. Помимо СИИ, компания EY состоит в более чем 10 деловых ассоциациях в Казахстане и непосредственно участвует в законотворческой деятельности, представляя интересы как иностранных инвесторов, так и отечественного бизнеса.