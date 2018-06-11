Компания Total заинтересована в реализации проектов по развитию ВИЭ в Казахстане

Компания Total в Казахстане заинтересована в реализации проектов по развитию ВИЭ в Казахстане, особенно в южных регионах страны. Об этом сегодня пресс-конференции, посвященной 10-летию стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, сказал генеральный директор Total в Казахстане Паскаль Бреан, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Я не мог вам детально рассказать обо всех проектах, которые есть, потому что они не достаточно полные, чтобы их оглашать. Что касается ВИЭ, то Казахстан обладает хорошим потенциалом относительно солнечной энергии и усилия, которые вкладывает министерство энергетики, и условия для инвестиции в эти проекты являются благоприятными», - сказал он.

Между тем, он, говоря о планах по развитию нефтедобычи, сообщил, что «по нефти мы удовлетворены уровнем добычи в Кашагане» и что это соответствует их плану. Давать более детальную информацию он отказался, сославшись на условия контракта.

В свою очередь генеральный директор ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» Жерар Фриес сообщил, что французские компании проявляют большой интерес развитию своего бизнеса в Казахстане и наоборот казахстанские компании регулярно выражают свою заинтересованность в развитии связи с французскими компаниями.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ сообщил, что Франция также заинтересованы в сотрудничестве в космической сфере, в частности в создании геоспутников, а также строительстве вертолетов.

«Мы очень ожидаем (решений – «Къ») от Казахстана в этой области. Мы, конечно, очень бы хотели, чтобы до конца этого года были подтверждены намерения правительства Казахстана. В принципе это касается спутников, новых контрактов для поставки производства здесь спутников, вертолетов 145 – Н. Пока мы ждем окончательного ответа от правительства», - сказал он журналистам.

Указал он и на заинтересованность французской стороны в строительстве скоростных железных дорог.

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