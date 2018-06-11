Валюта нал
USD 334.00 334.60
RUB 5.34 5.38
EUR 394.00 395.12
Валюта бирж
USD/KZT
333.8
+0.001%
EUR/KZT
393.48
-0.001%
RUB/KZT
5.33
-0.002%
EUR/USD
393.48
-0.001%
EUR/CHF
393.48
-0.001%
EUR/JPY
393.48
-0.001%
GBP/USD
446.16
+0.004%
USD/CHF
333.8
+0.001%
USD/JPY
333.8
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.8 393.48 5.33
+0.001% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.013%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Компания Total заинтересована в реализации проектов по развитию ВИЭ в Казахстане

11.06.2018 19:29   1429   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Компания Total в Казахстане заинтересована в реализации проектов по развитию ВИЭ в Казахстане, особенно в южных регионах страны. Об этом сегодня пресс-конференции, посвященной 10-летию стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, сказал генеральный директор Total в Казахстане Паскаль Бреан, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Я не мог вам детально рассказать обо всех проектах, которые есть, потому что они не достаточно полные, чтобы их оглашать. Что касается ВИЭ, то Казахстан обладает хорошим потенциалом относительно солнечной энергии и усилия, которые вкладывает министерство энергетики, и условия для инвестиции в эти проекты являются благоприятными», - сказал он.

Между тем, он, говоря о планах по развитию нефтедобычи, сообщил, что «по нефти мы удовлетворены уровнем добычи в Кашагане» и что это соответствует их плану. Давать более детальную информацию он отказался, сославшись на условия контракта.

KazakhExport и Аграрная кредитная корпорация будут совместно гарантировать займы фермеров...
АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) и подписали совместный регла...

В свою очередь генеральный директор ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» Жерар Фриес сообщил, что французские компании проявляют большой интерес развитию своего бизнеса в Казахстане и наоборот казахстанские компании регулярно выражают свою заинтересованность в развитии связи с французскими компаниями.

KazakhExport и Аграрная кредитная корпорация будут совместно гарантировать займы фермеров

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ сообщил, что Франция также заинтересованы в сотрудничестве в космической сфере, в частности в создании геоспутников, а также строительстве вертолетов.

«Мы очень ожидаем (решений – «Къ») от Казахстана в этой области. Мы, конечно, очень бы хотели, чтобы до конца этого года были подтверждены намерения правительства Казахстана. В принципе это касается спутников, новых контрактов для поставки производства здесь спутников, вертолетов 145 – Н. Пока мы ждем окончательного ответа от правительства», - сказал он журналистам.

Указал он и на заинтересованность французской стороны в строительстве скоростных железных дорог.

Фото: автора

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    160

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    76

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    108

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    197

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное