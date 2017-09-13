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Компания "Трансаэро" признана банкротом

13.09.2017 16:11   1115   0
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро" и ввел процедуру конкурсного производства.
 
"Признать компанию "Трансаэро" несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года", - сказал судья.
 
В декабре 2015 года по иску Сбербанка в компании была начата процедура банкротства - наблюдение.
 
В ходе заседания представитель управляющего сообщил, что при анализе деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в "Трансаэро" начались еще в 2012 году.
 
"Имеются признаки преднамеренного банкротства, показатели были низкими с 2012 года, было ухудшение финансового состояния должника, искажение бухгалтерской отчетности, переоценка активов. С 2012 года финансирование должника велось за счет кредитно-денежных средств, необходимо было обращаться с заявлением о банкротстве", - сказал представитель управляющего.
 
Кроме того, с момента начала процедуры наблюдения произошло существенное снижение активов. "Годовой баланс по итогам 2016 года - активы должника - составляли более 67 млрд рублей, за 2017 год отчетность не представлялась. Произошло существенное снижение активов, на 2015 год они составляли более 73 млрд рублей", - сказал он.
 
По его словам, включенные требования кредиторов составляют 329 млрд рублей.
 
Представитель должника - "Трансаэро" - отметил, что в данный момент в компании числится 730 работников, однако большинство из них находятся в долгосрочных отпусках. Фактически работают 65 человек, это сотрудники юридического, кадрового, финансового, экономического и бухгалтерского отделов.
 
По словам представителя должника, компания владеет девятью самолетами, однако лишь один борт находится в России. "В собственности должника должно находится девять бортов, но на территории Российской Федерации зарегистрирован один, он находится во Внуково. Мы не можем отследить, куда они делись, многие летали по разовым разрешениям", - сказала представитель, добавив, что, по ее данным, один борт находится в Гонконге, еще один - на Украине.
 
Ранее суд трижды откладывал отчет управляющего по причине того, что не все требования кредиторов включены в реестр.
 
В декабре 2015 года арбитраж по иску Сбербанка ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении "Трансаэро". Альфа-банк также подавал иск о признании "Трансаэро" банкротом, однако аналогичный иск Сбербанка суд рассмотрел и удовлетворил раньше. Альфа-банк пытался оспорить банкротство должника, но суд в трех инстанциях ему отказал.
 
К осени 2015 года авиакомпания "Трансаэро" не смогла самостоятельно обслуживать свой долг объемом примерно 260 млрд рублей, 1 сентября на совещании межведомственной комиссии при Минтрансе РФ под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова была поддержана возможность продажи 75% плюс 1 акция "Трансаэро" ее главному конкуренту "Аэрофлоту" (сделка в итоге так и не состоялась: акционеры "Трансаэро" не смогли консолидировать необходимый пакет акций).
 
16 ноября 2016 года "Трансаэро" разослала кредиторам официальное предложение по плану перезагрузки своей деятельности. Авиакомпания предложила провести процедуру замещения активов, которая предполагает создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего ОАО "АК "Трансаэро".
 
В новое юрлицо перемещаются все материальные активы "Трансаэро" (включая бренд), а после их оценки компания выставляется на торги, в результате чего кредиторы "Трансаэро" получают доли в акционерном капитале пропорционально объему задолженности.
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