Компания Turkish Airlines получила разрешение на полеты на Airbus А-330 в Казахстане

На этой неделе представители турецкого национального авиаперевозчика объявили, что компания, получив разрешение от комитета гражданской авиации Казахстана, с 1 июня вводит в эксплуатацию широкофюзеляжные «эйрбасы» по маршруту Алматы-Стамбул-Алматы.

Контроль и бесконтрольность

Как говорит генеральный менеджер филиала в Алматы АО «Turk Hava Yollari AO» (Turkish Airlines) Хасан Саваш Ерден, компания на протяжении последних лет ждала разрешения казахстанских авиационных властей по поводу организации рейсов на Airbus А-330. При этом, по его словам, выполнение рейсов на больших самолетах повышает расходы авиакомпании.

«Единственный выход – обращаться к министерству энергетики вместе с другими перевозчиками по поводу снижения тарифов. – говорит он. - При предоставлении хороших цен на топливо и ушедшие с рынка компании вернутся. Появятся и новые. Тогда будет справедливая конкурентная борьба. Добавлю, что стоимость топлива в Турции, которая не добывает такие объемы нефти, почти в два раза ниже. К сожалению, мы не можем назвать конкретные цены – это может являться коммерческой тайной. Но по нашим ожиданиям и прогнозам, стоимость топлива в Казахстане снизится, потому что это требование времени и необходимость. Вопрос стоимости авиатоплива – это полностью вопрос компетенции правительства».

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Между тем, как сообщали СМИ в феврале этого года, с казахстанского рынка авиаперевозчиков уходят девять зарубежных компаний как раз из-за проблем с ценой на авиакеросин, цены на который превышают европейские на 40-50 %. Дело в том, что Казахстан не производит авиакеросинв обходимых количествах (на 70 % это импорт) и закупает его в соседних странах – России и Узбекистане. При этом, этот продукт вообще освободили от антимонопольного регулирования.

В свою очередь Хасан Саваш Ерден расчитывает на позитивное развитие событий: «Мы прикладываем все усилия для того, чтобы быть одной из лучших авиакомпаний. Турецкая авиакомпания прибыла сюда в мае 1992 года сразу после признания независимости молодой республики Казахстан Турцией. Мы очень ценим наши двусторонние отношения, и для нас является честью служить народу Казахстана, предлагая ему самые лучшие услуги и продукты. По всему миру более 20 млн пассажиров признают нас лучшей авиакомпанией. Мы готовы сотрудничать, развивать эту индустрию совместно с нашими казахстанскими партнерами. Казахстан является для нас очень важной страной, и мы никогда не примем такого решения – выйти с этого рынка, потому что мы дорожим нашими политическими, социальными, экономическими и культурными связями. У авиакомпании есть в списке несколько стран, для которых даже при наличии каких-то кризисных ситуаций мы не сможем пойти ни на снижение количества рейсов, ни на снижение пассажирооборота».

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Новая гавань

Говоря о введении новых широкофюзеляжных бортов, представитель авиакомпании поясняет, что рейс, который длится более шести часов, нужно осуществлять на более комфортабельном судне. По его словам, это будет огромным вкладом в дело туризма, потому что увеличится количество как прибывающих, так и вылетающих туристов в Алматы. Таким образом, увеличив пассажирскую емкость на новых бортах примерно на 20 %, компания рассчитывает и увеличить пассажиропоток.

При этом в связи с повышенным спросом, сохранятся дополнительные утренние рейсы на «боингах» три раза в неделю.

До конца октября «эйрбасы» и «боинги» авиакомпании будут летать в аэропорт Ататюрк, однако с 30 числа полеты будут осуществляться через новую гавань, строительство которой идет уже три года и подходит к финалу. Пока ее так и называют «Новый стамбульский аэропорт», в отличие от действующих аэропортов Ататюрк и СабихаГёкчен. Что характерно, 75 % всего обслуживания аэропорта будет занимать национальный перевозчик.

В отношении других авиаперевозчиков пока неизвестно, останутся ли они в аэропортах Ататюрк и СабихаГёкчен, или тоже сменят гавань.

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Самый большой аэропорт в миребудет введен в эксплуатацию 29 октября и сможет обслуживать около 150 млн пассажиров ежегодно. Необходимость его строительства связана с выгодным географическим положением Стамбула. А существующий аэропорт не успевает справляться с ростом перевозок. Площадь новой гавани - около 80 млн кв км, что больше территории государства Сан-Марино. Новая гавань будет одновременно принимать 114 самолетов. К терминалу подведено 143 пассажирских рукава. Из аэропорта будут осуществляться рейсы в почти 150 направлений. В здании будет работать отель на 400 комнат. Инвестиции в проект составили более $10 млрд. за первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере $22 млрд.

Поскольку площадь аэропорта велика, возникает вопрос правильного размещения терминалов, размещения зон international и domestic. У той же Turkish Airlines поскольку минимальный период стыковок – час. Как предполагают представители компании, в аэропорту будут все средства транспорта для того, чтобы добраться до другого гейта, к примеру, пассажирские конвейеры.

Что касается транспорта из нового аэропорта в город, то планируется запуск шаттлов. Также будут ходить трамваи и достраивается ветка метро, которая, как предполагают представители авиакомпании, запустится в начале 2019 года. При этом трансферными пунктами наземного транспорта будут считаться популярные туристские маршруты.

Как рассказала региональный менеджер по продажам TurkishAirlinesЖибекКамшиева, это единственная авиакомпания, которая выполняет большее количество рейсов, чем любая другая: «По количеству направлений мы занимаем третье место в мире, первое – по количеству международных направлений. На протяжении шести лет с 2011 по 2016 годы Turkish Airlines удерживала статус лучшей авиакомпании Европы, и на протяжении девяти лет мы являемся лучшей авиакомпанией Южной Европы.

По результатам опроса компанией Skytrax 20 млн пассажиров по всему миру было определено, что TurkishAirlines обладает лучшим бортовым питанием в бизнес-классе и имеет лучший зал обслуживания пассажиров бизнес-класса и предлагает лучшее питание для пассажиров в зале обслуживания CIP (commerciallyimportantperson) LoungeIstanbul в аэропорту Ататюрк. Авиакомпания летает в большее количество стран, чем любая другая – 303 направления в 121 стране.

В прошлом году авиакомпании открыла такие направления как Пхукет, Самара, Воронеж, Харьков. В этом году мы открыли еще два направления – Фритаун в Сьерра-Леоне и Самарканд. На подходе еще 15 направлений. Средний возраст воздушных судов – более семи лет. На сегодняшний день у нас 327 А-330. Мы заказали 40 Boeing787 Dreamliner, 20 новых «боингов», 20 новых «аэробусов». Кроме тех карго-емкостей, которые есть в пассажирских самолетах, мы выполняем рейсы в 71 направление на Boeing 747, А-330 и А-310, перевозя грузы и считаемся наиболее прогрессивно развивающейся грузовой авиакомпанией».