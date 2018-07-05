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Конфликт AlmaTV с ДСФК будет всесторонне исследован Антикоррупционной службой

05.07.2018 17:30   867   0

Антикоррупционная служба РК исследует доводы, изложенные в заявлении председателя совета директоров «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», Александра Пархоменко, в котором говорится о попытках захвата бизнеса «Алма ТВ» со стороны ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Almatv.kz.

Ранее председатель СД «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» Александр Пархоменко опубликовал письмо, в котором говорится о беспрецедентном давлении на владельцев и менеджмент компании.

Так, ранее был задержан бывший генеральный директор «Алма ТВ» Жомарт Ертаев и нынешняя владелица компании «ASSET INVEST», которой принадлежит 50% акций «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», - Татьяна Пак. После неудачной попытки выкрасть Жомарта Ертаева в Казахстан с места задержания в России давление распространилось даже на его бывшую жену, Нургуль Ертаеву, которая была заочно арестована решением суда.

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Также суд 21 июня вынес постановление в отношении Пархоменко избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В своем письме Александр Пархоменко утверждает, что обвинения менеджмента и акционеров «Алма ТВ» со стороны ДСФК по обязательствам «ASSET INVEST» изначально несостоятельны, так как все претензии базировались на требованиях ДСФК по кредиту, выданному «Bank RBK» компании «ASSET INVEST». По факту кредит надлежащим образом обслуживался и срок исполнения обязательств по возврату наступал в конце 2019 года (кредит был безосновательно досрочно истребован).

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«Принято считать, что объединения предпринимателей носят чисто декоративную функцию и реально повлиять на ситуацию не могут. А сейчас мы на деле убедились в обратном: НПП «Атамекен» - реально работающий и эффективно действующий союз бизнесменов. Я очень благодарен «Атамекен» и его председателю, Тимуру Аскаровичу, за содействие и внимание к нашему процессу. НПП «Атамекен» на деле помогает взаимодействию между бизнесом и государством и делает его более прозрачным и законным. В нашем конкретном случае это означает, что Антикоррупционный комитет изучит факты, документы и доказательства, которые мы озвучили по делу «Алма ТВ», - сказал Александр Пархоменко.

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Как сообщалось ранее, топ-менеджмент «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» ("Алма ТВ") заявил о попытке рейдерского захвата компании и попросил председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимура Кулибаева вмешаться в ситуацию.

Также сообщалось, что АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» с торговой маркой «Алма ТВ» продолжает свою работу в штатном режиме.

«Решение суда по ТОО "Asset Invest" не является основанием к беспокойству абонентов и партнеров компании», - отметили в компании.

Напомним, 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал единственного акционера AlmaTV компанию Asset Invest банкротом и принял решение о ликвидации данной структуры. Позже AlmaTV заявила о том, что акционер будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу кредитора ТОО «Специальная финансовая компания DSFK». «Къ» встретился с председателем правления DSFK Мади Мамбетовым, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    1

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    5

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    5

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    7

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Цитата дня
Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было
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