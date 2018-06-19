Karachaganak Petroleum инвестирует $1,5 млрд в проект по поддержанию уровня добычи на месторождении

Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (КРО) инвестирует $1,5 млрд в проект по поддержанию текущего уровня добычи на месторождении, сообщил министр энергетики РК Казахстана Канат Бозумбаев сегодня в ходе отчетной встречи перед населением.

«Планом будущего освоения Карачаганака предусмотрена реализация проектов по поддержанию текущего уровня добычи - это модернизация газовых мощностей, строительство четвертого компрессора и пятого внутрипромыслового трубопровода. Срок реализации в 2020 году с объёмом инвестиций более $1,5 млрд», - сказал Канат Бозумбаев.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров.

Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум KPO в составе Shell (29,25%) (через 100% аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед»), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК «ЛУКОЙЛ» (13,5%), «КазМунайГаз» (10%).