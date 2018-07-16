Корпорация «Цесна» в I квартале сократила чистую прибыль в 2,6 раза

В I квартале 2018 года корпорация «Цесна» получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,724 млрд тенге, что в 2,6 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, указывается в консолидированном финотчете компании.

Так, за анализируемый период, активы корпорации сократились на 5,6%, до 2,174 трлн тенге, обязательства - на 4,4%, до 1,973 трлн тенге, собственный капитал - на 16,2%, до 200,654 млрд тенге.

Напомним, в 2017 году корпорация «Цесна» получила чистую прибыль по МСФО в размере 49,712 млрд тенге, что в 4,3 раза больше чем в 2016 году, указывается в консолидированном финотчете компании.

За I квартал 2018 года чистый процентный доход корпорации сократился на 8% и составил 81,100 млрд тенге, чистый комиссионный доход - на 3%, до 11, 47 млрд тенге, прибыль до налогообложения выросла в 4,3 раза, до 62,146 млрд тенге.

За 2017 год активы компании увеличились на 2%, до 2,303 трлн тенге, обязательства сократились на 1%, до 2,068 трлн тенге, собственный капитал вырос на 30%, до 234,66 млрд тенге.

Справка:

По состоянию на 1 июля 2018 года основными акционерами корпорации «Цесна» являются руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков (37,15%), его сын Даурен Жаксыбек (36,75%) и брат А.Джаксыбекова - Серик Джаксыбеков (11,15%).

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