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«Кселл» впервые выпустит облигации на 50 млрд тенге

09.01.2018 15:50   1073   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Компания «Кселл» впервые разместит тенговые облигации на 50 млрд тенге. Представители компании рассказали о предстоящих торгах, а также упомянули, что компания по-прежнему находится на стадии продажи.

«Это дебютный выпуск облигаций компании. Акции торгуются на рынке давно, а облигационное долговое финансирование на фондовом рынке компания предлагает впервые», - сообщил директор департамента рынков долгового капитала АО «Tengri Capital MB» Илья Чакалиди. Он упомянул, что компания листингуется на бирже с 2012 года и акции активно торгуются на рынке, он добавил, что листинг также проводился и на лондонской фондовой бирже.

Облигационная программа зарегистрирована на 50 млрд тенге. Объем первого выпуска составит 30 млрд тенге со сроком обращения на 3 года. Выпуск будет осуществляться в национальной валюте, а купонная ставка составит 11,5%. По словам спикера, торги назначены на 16 января. 

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«Все обязательные ковенанты, которые предусмотрены законодательством, они присутствуют. Также из дополнительных ковенант компания берет на себя обязательство не превышать net leverage, то есть уровень чистого долга к EBITDA не должен превышать значение 2,5, и также в рамках транзакций предусмотрен досрочный выкуп облигаций, но с премией для инвесторов», - резюмировал спикер. 

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Главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс также упомянул, что компания по-прежнему ищет нового хозяина.

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«Компания на продаже это не секрет, уже 2,5 года назад Telia сообщили, что они в течении неопределенного времени продадут акции Kcell», - отметил г-н Отс. Добавив, что основным требованием к покупателю является крупная компания с хорошей репутацией. На сегодняшний день новостей по продаже компании нет, но по словам г-на Отса Telia уже продала компании в Непале и Таджикистане. 

Спикер также прокомментировал ряд вопросов, касающихся и стратегии, и работы компании. К примеру, в течении прошлого года основной упор был сделан на цифровизацию, в результате чего удалось добиться того, что почти половину звонков в call-центр компании обслуживает робот. «Это самый высокий показатель в мире», - почеркнул г-н Отс. - Что это значит для компании? Это значит, что наши расходы на разные направления сокращаются», - пояснил он.

Вкупе усиленная работа на внутренних процессах, автоматизация и цифровизация сохраняет доходность компании на стабильном уровне при текущей инфляции в 7-8%. «Сейчас мы можем сказать, что экономика и конкуренция нашей компании остается на достаточно стабильном месте», - заключил он. 

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