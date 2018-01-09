«Кселл» впервые выпустит облигации на 50 млрд тенге

Компания «Кселл» впервые разместит тенговые облигации на 50 млрд тенге. Представители компании рассказали о предстоящих торгах, а также упомянули, что компания по-прежнему находится на стадии продажи.

«Это дебютный выпуск облигаций компании. Акции торгуются на рынке давно, а облигационное долговое финансирование на фондовом рынке компания предлагает впервые», - сообщил директор департамента рынков долгового капитала АО «Tengri Capital MB» Илья Чакалиди. Он упомянул, что компания листингуется на бирже с 2012 года и акции активно торгуются на рынке, он добавил, что листинг также проводился и на лондонской фондовой бирже.

Облигационная программа зарегистрирована на 50 млрд тенге. Объем первого выпуска составит 30 млрд тенге со сроком обращения на 3 года. Выпуск будет осуществляться в национальной валюте, а купонная ставка составит 11,5%. По словам спикера, торги назначены на 16 января.

«Все обязательные ковенанты, которые предусмотрены законодательством, они присутствуют. Также из дополнительных ковенант компания берет на себя обязательство не превышать net leverage, то есть уровень чистого долга к EBITDA не должен превышать значение 2,5, и также в рамках транзакций предусмотрен досрочный выкуп облигаций, но с премией для инвесторов», - резюмировал спикер.

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Главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс также упомянул, что компания по-прежнему ищет нового хозяина.

«Компания на продаже это не секрет, уже 2,5 года назад Telia сообщили, что они в течении неопределенного времени продадут акции Kcell», - отметил г-н Отс. Добавив, что основным требованием к покупателю является крупная компания с хорошей репутацией. На сегодняшний день новостей по продаже компании нет, но по словам г-на Отса Telia уже продала компании в Непале и Таджикистане.

Спикер также прокомментировал ряд вопросов, касающихся и стратегии, и работы компании. К примеру, в течении прошлого года основной упор был сделан на цифровизацию, в результате чего удалось добиться того, что почти половину звонков в call-центр компании обслуживает робот. «Это самый высокий показатель в мире», - почеркнул г-н Отс. - Что это значит для компании? Это значит, что наши расходы на разные направления сокращаются», - пояснил он.

Вкупе усиленная работа на внутренних процессах, автоматизация и цифровизация сохраняет доходность компании на стабильном уровне при текущей инфляции в 7-8%. «Сейчас мы можем сказать, что экономика и конкуренция нашей компании остается на достаточно стабильном месте», - заключил он.

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