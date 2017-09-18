КТЖ поставит в Узбекистан 40 тысяч тонн рельсов до 2020 года

АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и АО "Узбекистон темир йуллари" (УТЙ) подписали cоглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписан в рамках официальной встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время визита главы Казахстана в Ташкент.

Также в рамках казахстанско-узбекского бизнес-форума между КТЖ и УТЙ подписан договор на поставку 5 тыс. тонн рельс до конца текущего года, достигнута договоренность по заключению долгосрочного договора на поставку 40 тыс. тонн высококачественных рельс до 2020 года, в том числе для скоростного движения (по 13,5 тыс. тонн ежегодно), говорится в сообщении.

На проходящей в рамках визита выставке казахстанских товаропроизводителей президент Казахстана Н.Назарбаев отметил, что активно ведутся переговоры об участии казахстанских предприятий в модернизации узбекских железных дорог.

В настоящее время в Узбекистан поставлено 4,9 тыс. тонн рельс казахстанского производства, в том числе 3,9 тыс. тонн узбекской железной дороге и 1 тыс. тонн Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату.

В ходе осмотра президентами павильона КТЖ руководитель компании Канат Алпысбаев рассказал о развитии железнодорожного транспортного машиностроения в Казахстане. По его словам, в республике в партнерстве с мировыми лидерами в машиностроительной отрасли - General Electric, Alstom, Patentes Talgo S.L., Siemens организовано производство современного подвижного состава с трансфертом инновационных технологий. Это стало основой для развития новых отечественных производств железнодорожной продукции (запасные части, комплектующие, узлы и оборудование к подвижному составу - более 5 тыс. наименований).

КТЖ - транспортно-логистическая компания, входит в состав казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая, аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.