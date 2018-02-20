Кулибаев вынес на совет чувствительный для рынка вопрос о buyback Газпрома

Совет директоров «Газпрома» включил в свою повестку вопрос «О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP), сообщает пресс-служба компании.

«Независимый член совета компании Тимур Кулибаев инициировал внесение этого чувствительного для рынка вопроса в повестку дня заседания», - пишет Interfax Казахстан.

Рассмотрение состоится в заочной форме (5 марта завершение приема бюллетеней), а не на очном заседании, что также может говорить об уровне обсуждения вопроса.

Напомним, вопрос был вынесен на совет менее чем через две недели после того, как этот классический вопрос прокомментировал на Дне инвестора в Лондоне зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

«Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем. Но на самом деле, думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла «Газпрома», это представляется малореализуемым», - отмечал ранее Круглов.

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Справка:

Buyback - выкуп эмитентом собственных акций.

ПАО «Газпром» - крупнейшее акционерное общество в России. Общее количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50% акций Компании.

Фото: Ombudsmanbiz.kz