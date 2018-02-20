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Кулибаев вынес на совет чувствительный для рынка вопрос о buyback Газпрома

20.02.2018 17:52   2479   0

Совет директоров «Газпрома» включил в свою повестку вопрос «О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP), сообщает пресс-служба компании.

«Независимый член совета компании Тимур Кулибаев инициировал внесение этого чувствительного для рынка вопроса в повестку дня заседания», - пишет Interfax Казахстан.

Рассмотрение состоится в заочной форме (5 марта завершение приема бюллетеней), а не на очном заседании, что также может говорить об уровне обсуждения вопроса.

Напомним, вопрос был вынесен на совет менее чем через две недели после того, как этот классический вопрос прокомментировал на Дне инвестора в Лондоне зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

1 млрд тенге налогов заплатят предприятия индустриальной зоны Алматы в 2018 году ...
Три алматинских предприятия, запустивших новые производства и еще 12 предприятий, расположенные в алматинской индустриальной зоне, до конца 2018 выпла...

«Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций. Думаю, мы к этому придем. Но на самом деле, думаю, что в ближайшие пару лет, как было сказано по поводу пика инвестиционного цикла «Газпрома», это представляется малореализуемым», - отмечал ранее Круглов.

1 млрд тенге налогов заплатят предприятия индустриальной зоны Алматы в 2018 году

Справка:

Buyback - выкуп эмитентом собственных акций.

ПАО «Газпром» - крупнейшее акционерное общество в России. Общее количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50% акций Компании. 

Фото: Ombudsmanbiz.kz

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миллионов тенге
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Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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