Лаборатория Касперского: Старое оборудование на предприятиях не защищает от кибератак

Промышленные производства – лакомый кусок для киберпреступников. Представитель Лаборатории Касперского рассказал о том, с какой целью осуществляются атаки на предприятия и какие потери могут понести крупные компании, подвергшиеся хакерским атакам. Кроме этого, он отметил, что производства работающие на оборудовании 80-90-х годов также подвержены киберугрозам.

В рамках конференции о повышении уровня знаний и навыков в области информационной безопасности в компаниях, управляющий директор регионального офиса «Лаборатория Касперского» в Центральной Азии и Монголии Евгений Питолин рассказал, что одной из прицельных зон кибер-преступников в ЦА являются промышленные производства.

«Злоумышленников больше не волнуют какие-то маленькие бизнесы, они, конечно, их тоже заметут, но они уже думают о другом: как остановить атомную электростанцию, как остановить водоочистной завод, как остановить нефтяной завод, как остановить контейнеры, доменную печь, еще какие-то вещи. И здесь цена ошибки на самом деле колоссальная», - рассказал он.

Потенциальной опасности подвергаются любые производства с конвейерами и промышленными системами. Среди них предприятия машиностроительной, оборонной, горнорудной промышленности и др.

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В среднем 1 инцидент может достигать ущерба до $1 млн, при этом ущерб на сотрудника составит до 500$. Учитываются как убытки, связанные с данными и оборудованием, так и имиджевые риски. Из совершенных преступлений в Казахстане, самая крупная массированная кибер-атака произошла в прошлом году на оператора Кашаганского проекта – NCOC.

Примечательно, что вопрос с кибер-атаками не менее актуален и для предприятий на которых установлено старое оборудование.

«Сейчас очень много атак производится именно на промышленное оборудование условно говоря 80-90х годов. Оно уже было компьютеризировано, но тогда, в исходном коде, никто никогда не думал о безопасности, поэтому он совершенно открыт для всего что сейчас происходит», - говорит г-н Питолин.

Он отметил, что по проведенным аналитическим исследованиям Казахстан оказался на седьмом месте по количеству заражений именно промышленных компьютеров.

Говоря о целях, с которыми мошенники организовывают атаки на промпредприятиях, спикер назвал не только финансовую выгоду преступников, но и то, что хакеры могут быть лишь орудием преступлений.

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«Первая и самая простая причина, это деньги. Злоумышленник шифрует всю инфраструктуру и требует выкуп за то, чтобы все вернуть назад. Но не будем забывать, что на самом деле мошенники и кибер-преступники это, зачастую, инструменты в чьих-то руках. Есть кибер-войны, конкурентные войны, есть преступники, как инструменты», - пояснил он.

К примеру, один из случаев, в которых кибер-преступники выступали в качестве «подмоги» была организация наркотрафика. Когда по прибытии корабля в порт с нужным контейнером, путем определенного набора автоматизированных действий незаконный товар вывозился за территорию порта, практически незаметно.

«Соответственно картели наняли кибер-преступников для того, чтобы они этот процесс им автоматизировали, и вписали в их бизнес процесс», - рассказал г-н Питолин.

Помимо вымогательства, конкурентной борьбы, целью атак может быть кибер-терроризм. По словам спикера, даже экологические преступники иногда используют инструменты кибер-атак. При этом достаточно защищенной от таких преступлений компания быть не может.

«Весь вопрос в том насколько в той или иной степени компания отстает, злоумышленники всегда на много шагов впереди», - резюмировал Евгений Питолин.

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