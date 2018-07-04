Мади Мамбетов, глава DSFK: «Мы не намерены ввязываться в информационную войну»

19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал единственного акционера AlmaTV компанию Asset Invest банкротом и принял решение о ликвидации данной структуры. Позже AlmaTV заявила о том, что акционер будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу кредитора ТОО «Специальная финансовая компания DSFK». «Къ» встретился с председателем правления DSFK Мади Мамбетовым, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.

– Расскажите, что происходит между компанией, которую Вы возглавляете и AlmaTV.

– Еще зимой нам были переданы сомнительные активы Bank RBK. Таким образом, DSFK стала кредитором ТОО Asset Invest - единственного акционера АО «АлмаТел Казахстан» с торговой маркой Alma TV. Передача всего портфеля проблемных кредитов осуществлена по согласованию с Национальным банком РК, которым был утвержден наш проспект выпуска облигаций с приложением к нему договора уступки прав требования от Bank RBK.

Сумма задолженности ТОО Asset Invest составляет около 22 млрд тенге, и задолженность эта не обслуживается около полугода. С момента получения данного актива наши специалисты неоднократно обращались в ТОО Asset Invest. Компании предлагались различные варианты реструктуризации с облегчением условий возврата кредита, но с февраля Asset Invest ни разу не совершила выплату по займу. Несмотря на неоднократные запросы, должник не смог предоставить план погашения и показать источники дохода, а также неоднократно нарушал различные обязательства по кредитному соглашению, игнорируя все наши предложения. Вследствие сложившийся ситуации и с учетом всех нарушений в марте был объявлен дефолт этому заемщику, а сумма кредита была предъявлена к полному погашению.

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– Однако оплат от должника не поступало?

– Да не поступало, так же как и какой-либо информации, свидетельствующей о том, что Asset Invest в состоянии и намерена погасить задолженность, а также располагает реальными возможностями для этого. Должнику было предоставлено время для возврата к обслуживанию займа, однако в ответ DSFK были получены лишь совершенно нереалистичные, граничащие с провокационными, предложения. Например, о рассрочке на следующие 11 лет, о полном списании процентов по займу, о неприемлемых дисконтах и так далее. Учитывая, что должник не предлагал никакого дополнительного залогового обеспечения, соглашаться на эти предложения было бы совершенно немыслимо для любого разумного кредитора. Тем более важно помнить, что денежные средства, которые взыскивает наша компания с бывших должников Bank RBK, направляются на выплаты держателям облигаций. Напомню, это компании квазигосударственного сектора и Национальный банк РК.

В соответствии с располагаемой нами информацией, ТОО Asset Invest не осуществляет никакой финансово-хозяйственной деятельности, последние три года не имеет дохода, как и реального прогноза его получения.

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– Но компания утверждает, что у нее есть активы…

– Единственным активом ТОО Asset Invest являются акции АО «Алма Тел Казахстан», 80% которых находятся в залоге у DSFK. По данным из открытых источников, сам актив несет убытки и не способен в обозримое время обеспечить получение ТОО Asset Invest необходимого дохода для обслуживания задолженности. Кроме того, стоимость самого актива, согласно выводам независимой оценки, недостаточна для удовлетворения существующих обязательств. С учетом перечисленных факторов мы обратились с иском в суд для признания компании ТОО Asset Invest банкротом. Вы сами знаете, что суд это исковое заявление удовлетворил. DSFK надеется, что в ходе дальнейшей процедуры банкротства задолженность перед ней со стороны ТОО Asset Invest будет хотя бы частично погашена за счет реализации имущества должника.

Мы намерены работать с этим и с другими должниками только в правовом поле, открыты к диалогу и конструктивным предложениям.

– Ваши оппоненты не скупятся на обвинения…

– В своей деятельности по поиску и возврату активов DSFK руководствуется принципами строгого соблюдения законодательства и всех принятых для таких случаев юридических процедур. Разумеется, мы знакомы с «громкими» заявлениями отдельных заинтересованных лиц по данному процессу и считаем, что цель этих заявлений – оказание давления на следствие и общественное мнение. DSFK не намерена ввязываться в информационную войну и продолжит решать поставленные перед компанией задачи исключительно в правовом поле.

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– Так, что будет с AlmaTV после признания банкротства?

– Дальнейшее развитие и исход процедуры банкротства зависят от действий банкротного управляющего и решений кредиторов. Процедура банкротства установлена законом и направлена на удовлетворение требований кредиторов из конкурсной массы, то есть за счет имущества должника. Что же касается влияния этого процесса на работу телекоммуникационного оператора, то банкротство Asset Invest не должно отразиться на деятельности Alma TV, которая является самостоятельной компанией.

Успех и показатели компании зависят лишь от решений, принимаемых менеджментом и советом директоров Alma TV.

В заключение я бы хотел еще раз подчеркнуть один важный момент, который наилучшим образом иллюстрирует наши цели, планы и мотивы. Все средства, которые DSFK получает в результате работы по возврату портфеля проблемных активов, с которым мы работаем, направляются на выплату держателям облигаций компании – квазигосударственным компаниям и Национальному банку Республики Казахстан. Таким образом, своей ежедневной работой, принципиальным и последовательным отстаиванием своей позиции мы прежде всего отстаиваем интересы компаний квазигосударственного сектора – держателей облигаций.

Информационная справка:

ТОО «Специальная финансовая компания DSFK» была создана 7 ноября 2017 года согласно многостороннему Рамочному соглашению между Правительством РК, Национальным банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», НУХ «КазАгро», Bank RBK и Группой компаний «Казахмыс».

В конце декабря 2017 года Bank RBK передал DSFK сомнительные активы на сумму 603 млрд тенге, а также обязательства перед квазигосударственными компаниями и Нацбанком на сумму 335 млрд тенге. В свою очередь DSFK выпустила облигации на сумму 335 млрд тенге, которые были выкуплены квазигосударственными компаниями и Нацбанком. В апреле 2018 года DSFK досрочно выкупила облигации на сумму 1,2 млрд тенге, осуществив первое погашение перед держателями облигаций в рамках своей деятельности по возврату кредитов, входивших в состав сомнительного портфеля, переданного из АО Bank RBK. Следующий досрочный выкуп облигаций на сумму около 1 млрд тенге запланирован на III квартал текущего года.

Фото: Олег СПИВАК