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Маргулан Сейсембай переносит свой бизнес в Минск

12.01.2018 21:30   2436   0

Известный казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембай сообщил на своем официальном аккаунте в Facebook, что создает с американскими партнерами компанию по аутсорсингу инноваций крупных американских компаний. А Центр IT разработки будет создан в Минске, в Парке Высоких Технологий.

«Я сейчас нахожусь в США, в штате Висконсин, город Грин Бей. Нахожусь я здесь по работе. Мы, как я ранее писал, создаем с моими американскими партнерами, компанию в Америке по аутсорсингу инноваций крупных американских компаний. Мы планируем создать центр IT разработки в Минске, в Парке Высоких Технологий. Именно в созданный центр будут перенесены все работы по программированию, которые сейчас выполняются силами компаний моих партнеров. Моими партнерами уже подписано соглашение с компанией Procter&Gamble об аутсорсинге инноваций процессов с момента заказа товара до момента доставки его потребителям. К сожалению, из-за последних событий, мы отказались открывать аналогичный центр в Алматы», - написал Маргулан Сейсембай.

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Бизнесмен также проинформировал, что намерен вести блоги, youtube канал и публикации в Facebook обо всех мировых достижениях в области бизнеса, технологий, путешествий, экологии. 

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Маргулан Сейсембай также выразил слова благодарности за поддержку казахстанцев.

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