Машкевич: ERG рассматривает возможность расширения добычи и переработки хрома в Казахстане

Евразийская группа (ERG) рассматривает возможность расширения добычи и переработки хрома в Казахстане, заявил 19 июня председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич.

«Отдельный наш большой проект - это Казхром 2.0, задача которого вывести производительность нашего флагманского предприятия на новый уровень. Мы рассматриваем строительство новых шахт и заводов по переработке хрома», - сказал Машкевич в ходе 25-го заседания Всемирного Горного Конгресса (WMC) в Астане.

Одновременно он заявил о внедрении на казахстанских предприятиях группы новой философии – «считать каждый грамм металла».

«Эта философия будет реализована на всех предприятиях Евразийской Группы через системы тщательного контроля движения материала, изучения его потерь и их устранения», - пояснил глава ERG.

По его словам, эти системы будут интегрированы в централизованную IT-систему управления производственными процессами – MES(Manufacturing execution system).

«В дальнейшем мы намерены реализовать проект Datalake– «Озеро данных», где будем собирать и анализировать все данные со всех наших предприятий. По производственным процессам уже с начала года их собирает наш Интегрированный центр мониторинга», - пояснил Машкевич.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН