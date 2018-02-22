МЭА: Китай может потеснить США и стать лидером в сфере атомной энергетики

Китай может утроить мощности в сфере атомной энергетики в течение следующих 20 лет, обойдя США и став крупнейшим мировым производителем ядерной энергии, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, выступая на конференции International Petroleum Week в Лондоне в среду, выразил опасения, что США и Европа недостаточно инвестируют в сферу ядерной энергетики, тогда как Китай рвется вперед», - пишет MarketWatch.

Представитель МЭА проинформировал, что на сегодняшний день в процессе строительства находится порядка 60 атомных электростанций, и более трети из них расположены в Китае.

«Китай движется вперед, и в результате в скором времени мы увидим, что он обойдет США и станет «номером один» в сфере атомной энергетики в мире», - добавил Фатих Бироль.

Он напомнил, что 60-х годах США оставались глобальным лидером в этой сфере.

Исполнительный директор агентства отметил два тренда, представляющие собой угрозу для позиций США в атомной энергетике: очень незначительное расширение мощностей в этой сфере и отказ от увеличения сроков эксплуатации существующих мощностей.

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Он добавил, что такая же ситуация характерна и для Европы.

«Во Франции, являющейся лидером в сфере атомной энергетики в регионе, выработка предприятий отрасли резко снизилась за последние годы», - добавил Фатих Бироль.

«Если нынешние тенденции продолжатся, доля США в глобальном производстве атомной энергии сократится с нынешних 20% до 7%», - заявил спикер.

К 2040 году, по оценкам МЭА, доля атомной энергетики в общей структуре энергообеспечения КНР составит 4% по сравнению с 2% в 2016 году.