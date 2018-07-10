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МНЭ озвучит решение по приобретению «Казахтелекомом» акций Kcell до конца недели

10.07.2018 18:58   800   1 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов 10 июля пообещал озвучить решение своего органа по ходатайству «Казахтелекома» на покупку 75% акций сотового оператора Kcell до конца текущей недели.

«Мы озвучим свое решение на этой неделе», - сказал Сулейменов журналистам в кулуарах заседания правительства.

Он отметил, что в вопросе этой сделки «очень многое зависит» не от министерства нацэкономики, которое «всего лишь согласовывает, либо не согласовывает» такие сделки.

«Договоренности сторон - это коммерческая сделка в первую очередь. Изменение договоренности сторон, изменение позиций сторон - это все влияет на то, как будет структурирована сделка и, соответственно, на наше видение как она будет реализована на практике», - пояснил министр.

Помимо этого, продолжил глава министерства, такие сделки сложны с технологической точки зрения.

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«Это не просто два завода металлургических сливаются, где более-менее понятно, здесь гораздо больше именно технологических, форсайтных вещей, какой будет отрасль через 3, 5 лет, и мы здесь очень сильно зависим от позиций отраслевого органа. Все это влияет на сроки рассмотрения. Несколько раз они дополнительно материалы нам давали и сейчас эти материалы от них ждем. На этой неделе мы свое решение озвучим», - заключил Сулейменов.

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Ранее глава МНЭ РК сообщал, что решение о сделке по покупке «Казахтелекомом» акций Kcell может быть принято антимонопольным комитетом до конца июня.

Напомним, «Казахтелеком» в конце января направил антимонопольному ведомству Казахстана ходатайство о намерении приобрести 75% акций Kcell. Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики первоначально заявил, что планирует рассмотреть его в течение 30 дней.

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По мнению экспертов, сделка, в случае, если она состоится, позволит "Казахтелекому", крупнейшему оператору фиксированной связи в Казахстане, занять доминирующее положение на местном рынке сотовой связи. Продавцами акций, по их информации, выступят Telia Company, владеющая 24% акций Kcell и Fintur Holdings (СП Telia Company и Turkcell) – 51%.

«Казахтелеком» занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компания также владеет долей в совместном предприятии Tele2 - Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Основным акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9% уставного капитала (52,03% обыкновенных акций).

Фото: Pixabay

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