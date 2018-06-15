МНЭ: Решение о сделке по покупке «Казахтелекомом» акций Kcell может быть принято до конца июня

Решение антимонопольного комитета Казахстана о покупке АО «Казахтелеком» акций Kcell можно ожидать в течение двух недель, сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает Interfax Казахстан.

«Мы хотим принять решение о согласовании или несогласовании сделки в течение двух недель», - сказал Тимур Сулейменов журналистам, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения заявки «Казахтелеком».

«У нас еще нет решения в отношении запроса АО «Казахтелеком» о покупке Kcell. Оно очень сильно завязано на техническом вопросе: распределении частот. В этом вопросе ключевым является министерство информации и коммуникаций, мы с ними плотно работаем», - добавил министр.

По его словам, предстоит провести еще ряд коммерческих переговоров.

«Мы ни в коем случае не затягиваем согласование сделки, дело в том, что сами коммерческие стороны, которые принимают участие в этом процессе, они сами еще не договорились о тех или иных бизнес-сторонах вопроса», - добавил министр.

«Казахтелеком» в конце января направил антимонопольному ведомству Казахстана ходатайство о намерении приобрести 75% акций Kcell. Комитет по регулированию естественных монополий первоначально заявил, что планирует рассмотреть его в течение 30 дней.

Гендиректор РД КМГ Курмангазы Исказиев стал по совместительству зампредседателя КМГ

Эксперты же считают, что сделка в случае, если она состоится, позволит «Казахтелекому», крупнейшему оператору фиксированной связи в Казахстане, занять доминирующее положение на местном рынке сотовой связи. Продавцами акций, по их информации, выступят Telia Company, владеющая 24% акций Kcell и Fintur Holdings (СП Telia Company и Turkcell) - 51%.

Еще одним крупным акционером Kcell является казахстанская инвесткомпания «Фридом Финанс» - 9,08%.

Справка:

«Казахтелеком» занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компания также владеет долей в совместном предприятии Tele2 - Altel, которое является крупным игроком на казахстанском рынке мобильной связи. Основным акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» - 45,9% уставного капитала (52,03% обыкновенных акций).