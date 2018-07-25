Мурат Темирханов стал и.о. председателя правления АО «Halyk Finance»

АО «Halyk Finance» сообщило об изменении в составе исполнительного органа общества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на KASE.



Как отмечается в официальном письме, исполнение обязанностей председателя правления АО «Halyk Finance» возложено на члена правления, заместителя председателя правления Темирханова Мурата Рахжановича с 23 июля 2018 года.

Кроме того, как сообщается в письме, членом правления, заместителем председателя правления избран Охонов Фархад Рашидович.



Ранее сообщалось, что Арнат Абжанов покинул совет директоров АО «Halyk Finance» по собственной инициативе с 20 июля 2018 года.

Фото: Novosti-dny.com