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Мурат Темирханов стал и.о. председателя правления АО «Halyk Finance»

25.07.2018 19:25   669   0

АО «Halyk Finance» сообщило об изменении в составе исполнительного органа общества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на KASE.

Как отмечается в официальном письме, исполнение обязанностей председателя правления АО «Halyk Finance» возложено на члена правления, заместителя председателя правления Темирханова Мурата Рахжановича с 23 июля 2018 года.

Кроме того, как сообщается в письме, членом правления, заместителем председателя правления избран Охонов Фархад Рашидович.

Ранее сообщалось, что Арнат Абжанов покинул совет директоров АО «Halyk Finance» по собственной инициативе с 20 июля 2018 года.

Фото: Novosti-dny.com

  • Источник:
  • KASE
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