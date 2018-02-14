«КазАгро» планирует выдать в этом году микрокредиты на сумму 34 млрд тенге

Для этих целей Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, финансово-кредитной организацией в структуре «КазАгро» планируется расширение продуктовой линейки на приобретение маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота хозяйствами, имеющими экспортоориентированные контракты. С целью оптимизации пакета документов для финансирования планируется интеграция с базами данных E-gov.kz.

В целом, по данным Нацхолдинга, финансирование малого предпринимательства на селе за три последних года увеличилось в 1,8 раз. Так, если в 2015 году было выдано займов на 27,3 млрд тенге, в 2016 – на 34,9 млрд тенге, то в 2017 году объем выданных кредитных средств составил 49,9 млрд тенге.

Кредитование проводилось по следующим основным кредитным продуктам: «Ырыс» - создание и расширение семейных молочно-товарных ферм; «Береке» - откорм сельхозживотных; «Игілік» - разведение сельхозживотных и птиц с целью получения продукции; «Ынтымақ» - финансирование сервисно-заготовительных организаций мясного, молочного, плодо-овощного направлений;программа по созданию интенсивных яблоневых садов семейного типа.

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Кроме того, в рамках программы «С дипломом в село» Фонд в качестве поверенного агента выдал молодым специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, для покупки жилья 3 424 займа на 11 млрд тенге.

С помощью кредитных средств, предоставленных Фондом, в ушедшем году было создано 6 689 семейных откормочных площадок, 159 молокоприемных пунктов, 67 убойных пунктов, приобретены 51 молоковоз и 40 рефрижераторов, приобретено 104 тыс. голов на откорм и 52,6 тыс. голов маточного поголовья КРС.