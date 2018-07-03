Какие изменения ждут клиентов страховых компаний?

Подписанный главой государства закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг", позволит клиентам страховых компаний заключать страховые договоры через интернет, а также обращаться к страховому омбудсмену в случае несогласия с выплатой по любому виду страхования, говорится в сообщении Интерфакс-Казахстан.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг", направленный на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.

Как сообщалось, целью документа является совершенствование законодательства в сфере страхования, в первую очередь в направлении защиты интересов населения при получении ими услуг страхования и развитие страхового рынка.

Поправки позволят населению и предприятиям заключать договоры о страховании через интернет без посещения офиса страховой компании и посреднических услуг агентов.

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К примеру, можно приобрести полис через сайт страховой компании в режиме онлайн. После оплаты клиент получает уникальный номер страхового договора, который присваивается Единой страховой базой данных.

Документом также предусматриваются изменения подходов к страхованию казахстанцев, выезжающих за рубеж. В частности, произойдет переход от страхования ответственности туроператора к страхованию самого туриста, выезжающего за рубеж.

Таким образом, туроператор при реализации путевки обязан выдать туристу страховой сертификат. В нем будут указаны контактные данные международных компаний, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом. При наступлении страхового случая за рубежом турист не несет расходы по оплате медицинских услуг, экстренной медицинской помощи и репатриации. Эти расходы покрывает страховая компания через международную компанию, организующую помощь туристу.

Кроме того, вводится вмененное страхование, позволяющее предусмотреть гибкие условия страхования. Поправки также нацелены на расширение деятельности страхового омбудсмена.

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Согласно документу, клиент страховой компании теперь сможет по любому виду страхования обратиться к страховому омбудсмену за защитой в случае несогласия с размером выплаты.

Вводится дополнительная гарантия страховых выплат по социально-значимым продуктам страхования жизни. Предусматривается гарантирование фондом исполнения обязательств по страховым выплатам по пенсионным аннуитетам и аннуитетам работников, потерявших трудоспособность. Гарантия будет действовать в период ликвидации страховой компании до передачи всех обязательств другой страховой компании.

Как пояснялось в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджету, внесены также поправки, предусматривающие совершенствование законодательства в сфере страхования, а также активизацию отечественного фондового рынка, повышение его ликвидности, эффективности и конкурентоспособности.

Поправки направлены на участие в системе гарантирования компаний по страхованию жизни, определение порядка гарантирования аннуитетных выплат, обеспечение принципа непрерывности действия страхового полиса в течение одного года, независимо от количества страховых случаев, а также увеличение лимитов ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

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Предполагается, что закон станет стимулом для работодателей к созданию безопасных условий производства через установление гибких страховых тарифов.

Сенаторы в ходе рассмотрения документа внесли изменения в части предоставления органам национальной безопасности права получать сведения, содержащие тайну страхования, в отношении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности и владельцев транспортных средств без санкции прокурора; уточнения правового положения, регулирования деятельности и требований к объединению актуариев, страховым организациям, страховому омбудсмену.

Кроме того, были уточнены отдельные нормы, касающиеся деятельности фонда гарантирования страховых выплат, корректное изложение норм, регламентирующих удержание страховщиком части страховой премии при досрочном прекращении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами и гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

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