Валюта нал
USD 332.50 333.00
RUB 5.53 5.55
EUR 390.50 391.30
Валюта бирж
USD/KZT
337.04
+0.000%
EUR/KZT
400.2
+0.000%
RUB/KZT
5.77
+0.000%
EUR/USD
400.2
+0.000%
EUR/CHF
400.2
+0.000%
EUR/JPY
400.2
+0.000%
GBP/USD
434.24
+0.000%
USD/CHF
337.04
+0.000%
USD/JPY
337.04
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
337.04 400.2 5.77
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.35
+0.028%
Нефть WTI
47.08
+0.024%
Золото
1326.9
+0.010%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1020
-0.004%
Жилье Астана
951
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.35 47.08 1326.9
+0.028% +0.024% +0.010%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Назначен новый председатель правления АО "Казатомпром"

31.08.2017 17:30   1089   0
Сегодня председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев представил коллективу АО «НАК «Казатомпром» нового председателя правления Национальной атомной компании Галымжана Олжаевича Пирматова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Национального Банка РК.
 
Кандидатура Г.Пирматова была утверждена решением единственного акционера компании АО «ФНБ «Самрук-Казына». Как отметил глава Фонда, Г.Пирматов профессиональный руководитель, обладающий опытом работы в атомной промышленности. 
 
В период с 2009 по 2011 годы Г. Пирматов занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». В 2011 – 2015 годах руководил горнорудной компанией «Cameco Kazakhstan».
 
Во встрече принял участие и прежний руководитель компании «Казатомпром», ныне заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Он поблагодарил руководство Фонда и коллектив Национальной атомной компании за совместную плодотворную работу и пожелал успехов новому руководителю.
 
29 августа 2017 года Указом Президента РК Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра РК. 
 
Галымжан Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.
 
В разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования РК, вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», президента компании «Cameco Kazakhstan», заместителя председателя Национального Банка РК.
  • Источник:
  • Пресс-служба АО "Казатомпром"
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    28

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    47

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    19

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    0

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    6

Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние
Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное