Назначен новый председатель правления АО "Казатомпром"

Сегодня председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев представил коллективу АО «НАК «Казатомпром» нового председателя правления Национальной атомной компании Галымжана Олжаевича Пирматова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Национального Банка РК.

Кандидатура Г.Пирматова была утверждена решением единственного акционера компании АО «ФНБ «Самрук-Казына». Как отметил глава Фонда, Г.Пирматов профессиональный руководитель, обладающий опытом работы в атомной промышленности.

В период с 2009 по 2011 годы Г. Пирматов занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». В 2011 – 2015 годах руководил горнорудной компанией «Cameco Kazakhstan».

Во встрече принял участие и прежний руководитель компании «Казатомпром», ныне заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Он поблагодарил руководство Фонда и коллектив Национальной атомной компании за совместную плодотворную работу и пожелал успехов новому руководителю.

29 августа 2017 года Указом Президента РК Аскар Жумагалиев назначен заместителем премьер-министра РК.

Галымжан Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.

В разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования РК, вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», президента компании «Cameco Kazakhstan», заместителя председателя Национального Банка РК.