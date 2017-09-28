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Назначен заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол»

28.09.2017 12:02   672   0

Бауржан Бишенов назначен заместителем председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает пресс-служба компании. 

До Бауржана Бишенова должность занимал Талгат Адуов, который перешел на работу в канцелярию премьер-министра.  

Бишенов Бауржан Каиргельдиевич родился в 1983 году. 

Окончил Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры. Работал в Департаменте здравоохранения Астаны, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, АО "Пассажирские перевозки", АО "КазАгроФинанс". 

С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года был управляющим директором по правовым вопросам АО "НК "КазАвтоЖол".

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