Назначен заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол»

Бауржан Бишенов назначен заместителем председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает пресс-служба компании.

До Бауржана Бишенова должность занимал Талгат Адуов, который перешел на работу в канцелярию премьер-министра.

Бишенов Бауржан Каиргельдиевич родился в 1983 году.

Окончил Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение", Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 2004 году сотрудником Акмолинской транспортной прокуратуры. Работал в Департаменте здравоохранения Астаны, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, АО "Пассажирские перевозки", АО "КазАгроФинанс".

С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года был управляющим директором по правовым вопросам АО "НК "КазАвтоЖол".