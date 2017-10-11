Нидерландская KLM закрывает офис по продаже билетов в Алматы

Авиакомпания KLM закрывает офис по продаже билетов в Алматы, сообщил перевозчик.

«Сообщаем вам, что офис по продаже билетов KLM будет работать до 27 октября. После этой даты офис будет закрыт. После 27 октября вы можете связаться с KLM для бронирования билетов, получения ответов на вопросы и получения любой информации по телефону: +7 727 349 50 71. Время работы: с 10:00 до 22:00 с понедельника по пятницу; 10:00 - 20:00 с субботы по воскресенье. Для онлайн-бронирования и поддержки посетите сайт www.klm.kz», - говорится в сообщении.

Это связано с решением об оптимизации маршрутной сети KLM в соответствии с динамикой спроса на рейсы из Казахстана. Маршруты Амстердам – Астана и Алматы теперь будет выполняться только в летний сезон, с апреля по октябрь. Рейсы в Казахстан совсем не будут выполняться в зимний период, с ноября по март.

Авиакомпания KLM начала выполнять регулярные рейсы в Казахстан в 1995. В 2016 году перевозчик два из четырех своих еженедельных рейсов в Казахстан перенес из Алматы в Астану.