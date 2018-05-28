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Новый акционер может появится у Международного центра обогащения урана

28.05.2018 16:10   747   0

В состав акционеров АО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ) может войти одна из ближневосточных стран. Об этом рассказал генеральный директор МЦОУ Глеб Ефремов, сообщает «Интерфакс».

Акционерами МЦОУ являются ГК «Росатом» (50% плюс 1 акция), «Казатомпром» (Казахстан, 10%), ГК «Ядерное топливо» (Украина, 10%) и ЗАО «Армянская АЭС» (Армения, 10%), еще 20% минус одна акция также у «Росатома» и предназначены для новых акционеров.

«Думаю, что 2018 год должен ознаменоваться появлением нового акционера. Вопрос пока не прошел свою политическую стадию, мы должны обменяться нотами правительств трех государств: присоединяющегося и стран-учредителей МЦОУ - это Казахстан и Россия. По нашим оценкам, политический процесс займет не более трех месяцев. Если он будет завершен успешно, то где-то к концу лета мы объявим, что начинаем прирастать», - сообщил Ефремов.

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Он не уточнил с кем идут переговоры, отметив лишь, что - «это одна из ближневосточных стран». 

«Мы держим закрытым этот вопрос до завершения политического процесса. Там очень сложный геополитический аспект, потому что страна конкурирует со своими соседями с точки зрения доминирования в ближневосточном регионе», - пояснил топ-менеджер. 

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Справка:

АО «Международный центр по обогащению урана» (МЦОУ) создан в 2007 году на базе Ангарского электролизного химкомбината (входит в «Росатом») с целью предоставления услуг по обогащению урана неядерным государствам. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры.

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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