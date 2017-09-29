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Новым рекламным трендом назвали автоматически сгенерированную рекламу

29.09.2017 17:00   897   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Национальная особенность Яндекса в Казахстане – его предпочитают мужчины, об этом и других особенностях пользователей и рекламных трендах было рассказано на конференции: «Яндекс в Казахстане: рекламные технологии для бизнеса».

«В целом, если говорить про интернет, сегодня половина населения Земли пользуется интернетом. На самом деле, это очень много, потому что, если мы сравним, сколько человек имеет на Земле доступ к воде и канализации, то цифра будет примерно такая же. Не случайно, что ООН добавила доступ к интернету к ключевым правам человека», - рассказал Сергей Герштейн, заместитель руководителя дивизиона массовых продаж Яндекса.

В Казахстане, по данным Яндекса, проникновение интернета - 55,8%, в России - 71,3%, на Украине – 44,1%, лидерами являются Нидерланды – 93,7% и Германия - 88%.

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«На самом деле разрыв сокращается достаточно быстро и через какое-то время, может, через несколько лет мы придем к тому, что разрыва не будет практически», - считает С. Герштейн.

В Казахстане 9,96 млн интернет-пользователей.

Без барьеров

Касательно трендов покупки рекламы, клиент не хочет больше смотреть каждый (рекламный) канал отдельно. Он хочет получить единое решение. Поэтому появляется все больше инструментов, способствующих решению, отмечает С. Герштейн.

«Пять лет назад мы говорили, что интернет-продажи не похожи на офлайн. Сейчас картина другая. Нужно научиться использовать офлайновые данные для онлайн-таргетингов и наоборот. Давайте научимся показывать рекламу тем, кто был у вас в магазине, но не купил, чтобы они вернулись и совершили покупку. Нужно перекрещивать информацию», - отмечает С. Герштейн.

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Технологии нацелены на идентификацию пользователей.

«Существует некий парадокс: в Казахстане число запросов через мобильные устройства - 65%, а 30% - с десктовоп. Но тем не менее, рекламные покупки и заказы происходят в основном с десктопов. Часто за запросами стоят одни и те же пользователи. В 2007 году было 1,5 пользователя на один персональный компьютер, теперь же у одного пользователя до 10 устройств. То есть, один человек системой может распознаваться как 10 уникальных пользователей (различные устройства и браузеры). Рекламные технологии идут к тому, чтобы научиться склеивать профили и понимать, что это один и тот же человек за разными идентификаторами. Это некий технологический вызов, который решается рекламными технологиями», - пояснил С. Герштейн.

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Что касается рекламного контента, сегодня вместо одно суперклассного креатива должно быть много креативов, вместо качества важна эффективность. Интернет – это про быстроту и измеримость.

«Поэтому и появляется автоматически сгенерированная реклама, которая показывается вам как рекламный баннер с товарами, которые вы в каком-то интернет-магазине положили в корзину, но не купили»,- отмечает он.

В свою очередь, Артем Борисов, директор офиса Яндекса в Казахстане назвал ряд особенностей казахстанских пользователей.

«В Казахстане Яндексом пользуется 60,2% мужчин и 39,8% женщин. Этого мы не видим в России и Европе и считаем национальной особенностью», - поделился он.

По интересам пользователей тоже есть особенности. В России много запросов на тему бизнеса – как продвигать, как делать. В Казахстане, видимо, каждый умеет делать бизнес и местный пользователь ищет, куда потратить деньги», - отметил А. Борисов.

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