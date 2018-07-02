Нурлыбек Малелов исключен из совета директоров АО «КазАгро»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило об изменениях в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров 21 июня 2018 года принял решение освободить Нурлыбека Малелова с должности члена совета директоров по его инициативе.

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Умирзак Шукеев, Бахыт Султанов, Тимур Сулейменов, Болат Жамишев, Жанна Егимбаева, Ораз Жандосов, Эльдар Жумагазиев, Берик Мухамбетжанов.

Также было принято решение избрать председателя правления Рустема Курманова членом совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Напомним, Нурлыбек Малелов 22 июня 2018 года был назначен председателем правления АО «НК «Продкорпорация».

Нурлыбек Малелов родился 17 сентября 1971 года, окончил Карагандинский государственный университет.

Занимал руководящие должности в ЗАО «БанкТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», управляющего директора - члена правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», председателя правления АО «КазАгроФинанс», председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

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До назначения Малелов занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Справка:

АО «НУХ «КазАгро» образовано в 2006 году. Нацхолдинг реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру - АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».

Фото: АО «НК «Продкорпорация»