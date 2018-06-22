Нурлыбек Малелов назначен председателем правления АО «НК «Продкорпорация»

За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?

Цитата дня

Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!

Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи