Нурлыбек Малелов назначен председателем правления АО «НК «Продкорпорация»

Решением совета директоров АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» от 22 июня 2018 года Нурлыбек Малелов назначен председателем правления продкорпорации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нурлыбек Малелов родился 17 сентября 1971 года. Окончил Карагандинский государственный университет.
Занимал руководящие должности в ЗАО «БанкТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», управляющего директора - члена правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», председателя правления АО «КазАгроФинанс», председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
До назначения Малелов занимал должность председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Справка:
Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является развитие экспортного потенциала продукции отечественного агропромышленного комплекса и участие в обеспечении продовольственной безопасности. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
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Фото: АО «НК «Продкорпорация»