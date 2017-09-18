ОҢАЙ! выпустил свое мобильное приложение

Бесплатное приложение ОҢАЙ! доступно в AppStore и Google Play для всех владельцев карт.

В первом релизе приложение предложит пользователям следующие функции:

- проверка баланса карты ОҢАЙ! и пополнение без комиссии

- возможность блокировки утерянной карты и перевода баланса на новую

- приобретение проездного абонемента

- возможность привязать карты родных и близких

- поиск оптимального варианта маршрута из точки А в точку Б с указанием номеров автобусов.

«Запуск мобильного приложения - это следующий шаг в реализации стратегии развития карты ОҢАЙ! как средства платежа не только в транспорте, но и для оплаты товаров и услуг. Мы будем поэтапно расширять функционал мобильного приложения, для того чтобы предлагать самые комфортные возможности использования и управления картой», - отметил директор ТОО «Оңай Рау» Александр Зайкин.

«Мы также учли проблемы и неудобства, с которыми сталкивались пользователи нашей карты и реализовали ряд решений, направленных на улучшение пользовательского опыта и обеспечения безопасности и сохранности средств. К примеру, приложение позволяет зарегистрированным пользователям оперативно заблокировать карту, в случае утери, а затем перевести баланс с утерянной карты на новую», - добавил Александр Зайкин.