ОҢАЙ! выпустил свое мобильное приложение

Бесплатное приложение ОҢАЙ! доступно в AppStore и Google Play для всех владельцев карт.
В первом релизе приложение предложит пользователям следующие функции:
- проверка баланса карты ОҢАЙ! и пополнение без комиссии
- возможность блокировки утерянной карты и перевода баланса на новую
- приобретение проездного абонемента
- возможность привязать карты родных и близких
- поиск оптимального варианта маршрута из точки А в точку Б с указанием номеров автобусов.
«Запуск мобильного приложения - это следующий шаг в реализации стратегии развития карты ОҢАЙ! как средства платежа не только в транспорте, но и для оплаты товаров и услуг. Мы будем поэтапно расширять функционал мобильного приложения, для того чтобы предлагать самые комфортные возможности использования и управления картой», - отметил директор ТОО «Оңай Рау» Александр Зайкин.
«Мы также учли проблемы и неудобства, с которыми сталкивались пользователи нашей карты и реализовали ряд решений, направленных на улучшение пользовательского опыта и обеспечения безопасности и сохранности средств. К примеру, приложение позволяет зарегистрированным пользователям оперативно заблокировать карту, в случае утери, а затем перевести баланс с утерянной карты на новую», - добавил Александр Зайкин.
ФОТО: TIME.KZ