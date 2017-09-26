Онлайн-кинотеатр Okko выходит на рынок Казахстана

Российский онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале работы в Казахстане.

Okko является партнером всех ведущих российских и голливудских студий, включая 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios, Walt Disney Pictures. Сейчас компания ведет переговоры с киностудией «Казахфильм» о покупке прав на национальную кинопродукцию, в планах онлайн-кинотеатра ввод отдельной подписки на коллекцию казахского кино. Библиотека онлайн-кинотеатра в Казахстане составляет более 18 000 тысяч единиц контента, включая новинки.

Сообщается, что стоимость покупки, проката и подписок Okko в Казахстане будет такой же, как и в России. Для большинства платформ оплата контента возможна с помощью банковской карты и QIWI-кошелька в российских рублях, для iOs устройств — через in-app-purchase в тенге.

Технический директор Okko Игорь Соколов: «Сервис в Казахстане технически не зависим от России, поэтому здесь будет реализована уникальная функциональность по контенту, подписками, специальным предложениями и т.д. Вся доставка контента оптимизирована для казахских абонентов, CDN находится в Казахстане. Мы планируем запустить все продукты Okko, включая контент в HDR и Ultra HD. Уверен, что в скором времени с помощью Okko зрители Казахстана смогут получить лучший опыт кинопросмотра на домашнем экране».

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Технические работы для запуска Okko в Казахстане были реализованы собственными ресурсами компании и заняли 4 месяца.

Генеральный директор Okko Иван Гродецкий: «Мы очень рады приходу в Казахстан, выбор именно этого рынка для нас неслучаен: здесь большая доля русскоговорящего населения, отличные перспективы продаж телевизоров со Smart TV, платежеспособная современная аудитория. В этом году мы планируем сделать основной акцент на развитие b2b-продаж и поиск надежных партнеров среди телеком-операторов и цифрового ритейла. Уверен, уже в ближайшее время Okko сможет рассказать об интересных партнерских сделках. Казахстан — наш первый зарубежный рынок, а в среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность выхода на рынки других стран СНГ и дальнего зарубежья. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся».

О компании

Онлайн-кинотеатр Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Play Station 3 и 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 1,5 млн человек.

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Выручка Okko по итогам прошлого (2016) года составила 775 млн руб., по итогам первого полугодия 2017 года – 536 млн рублей, что на 59% больше аналогичного периода 2016 года.

С момента запуска в 2011 году сервис посетило порядка 17 млн пользователей.