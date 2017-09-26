Валюта нал
USD 340.50 341.50
RUB 5.92 5.96
EUR 404.75 405.75
Валюта бирж
USD/KZT
339.68
+0.005%
EUR/KZT
401.13
+0.011%
RUB/KZT
5.9
+0.010%
EUR/USD
401.13
+0.011%
EUR/CHF
401.13
+0.011%
EUR/JPY
401.13
+0.011%
GBP/USD
457.14
+0.010%
USD/CHF
339.68
+0.005%
USD/JPY
339.68
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
339.68 401.13 5.9
+0.005% +0.011% +0.010%
Рынки
Нефть Brent
58.44
-0.010%
Нефть WTI
51.96
-0.005%
Золото
1303.4
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
58.44 51.96 1303.4
-0.010% -0.005% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Онлайн-кинотеатр Okko выходит на рынок Казахстана

26.09.2017 15:31   1105   0

Российский онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале работы в Казахстане.

Okko является партнером всех ведущих российских и голливудских студий, включая 20th Century Fox, Warner Brothers, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios, Walt Disney Pictures. Сейчас компания ведет переговоры с киностудией «Казахфильм» о покупке прав на национальную кинопродукцию, в планах онлайн-кинотеатра ввод отдельной подписки на коллекцию казахского кино. Библиотека онлайн-кинотеатра в Казахстане составляет более 18 000 тысяч единиц контента, включая новинки.

Сообщается, что стоимость покупки, проката и подписок Okko в Казахстане будет такой же, как и в России. Для большинства платформ оплата контента возможна с помощью банковской карты и QIWI-кошелька в российских рублях, для iOs устройств — через in-app-purchase в тенге.

Технический директор Okko Игорь Соколов: «Сервис в Казахстане технически не зависим от России, поэтому здесь будет реализована уникальная функциональность по контенту, подписками, специальным предложениями и т.д. Вся доставка контента оптимизирована для казахских абонентов, CDN находится в Казахстане. Мы планируем запустить все продукты Okko, включая контент в HDR и Ultra HD. Уверен, что в скором времени с помощью Okko зрители Казахстана смогут получить лучший опыт кинопросмотра на домашнем экране».

Apple потеряла $56 млрд из-за плохих продаж iPhone 8...
Корпорация Apple потеряла более $56 млрд рыночной капитализации, после слабого старта мировых продаж нового смартфона. Более низкий спрос на с...

Apple потеряла $56 млрд из-за плохих продаж iPhone 8

Технические работы для запуска Okko в Казахстане были реализованы собственными ресурсами компании и заняли 4 месяца.

Генеральный директор Okko Иван Гродецкий: «Мы очень рады приходу в Казахстан, выбор именно этого рынка для нас неслучаен: здесь большая доля русскоговорящего населения, отличные перспективы продаж телевизоров со Smart TV, платежеспособная современная аудитория. В этом году мы планируем сделать основной акцент на развитие b2b-продаж и поиск надежных партнеров среди телеком-операторов и цифрового ритейла. Уверен, уже в ближайшее время Okko сможет рассказать об интересных партнерских сделках. Казахстан — наш первый зарубежный рынок, а в среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность выхода на рынки других стран СНГ и дальнего зарубежья. Переговоры с потенциальными партнерами уже ведутся».

Материалы по теме

Apple потеряла $56 млрд из-за плохих продаж iPhone 8

Кенес Ракишев планирует приобрести компанию по производству цинка за $402,5 млн

Основатель Facebook собрался продать 75 млн акций компании

Частные клиники активно подают заявки на участие в ОСМС

Google выкупит часть бизнеса HTC за $1,1 млрд

О компании

Онлайн-кинотеатр Okko – один из крупнейших российских VoD-сервисов. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Play Station 3 и 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 1,5 млн человек.

Кенес Ракишев планирует приобрести компанию по производству цинка за $402,5 млн

Выручка Okko по итогам прошлого (2016) года составила 775 млн руб., по итогам первого полугодия 2017 года – 536 млн рублей, что на 59% больше аналогичного периода 2016 года.

С момента запуска в 2011 году сервис посетило порядка 17 млн пользователей.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    210

  • 2. Нет, не нравится
    587

  • 3. Мне все равно
    80

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    157

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное