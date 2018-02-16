Павел Дуров признан долларовым миллиардером

Создателя мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова признали долларовым миллиардером, по версии российского Forbes. По предварительной оценке, его состояние составляет $1,7 млрд.

По данным издания, Telegram стоит не менее $1 млрд. Ранее, в 2017 году, Forbes оценивал состояние господина Дурова в $950 млн (100-е место среди российских бизнесменов), в 2016-м - в $600 млн (135-е место).

В начале года СМИ сообщали, что мессенджер Дурова готов выпустить токены суммарной стоимостью $3-5 млрд, собрав порядка $500 млн долларов в ходе предварительных продаж крупным инвесторам.

Фото: getyourmillion.ru