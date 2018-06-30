Павел Масловский и экс-директора вошли в совет директоров Petropavlovsk

Один из основателей Petropavlovsk Павел Масловский войдет в новый совет директоров золотодобытчика, передает Interfax Казахстан.

«Предварительная оценка отданных голосов указывает, что, вероятно, Павел Масловский, сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс будут назначены в совет директоров компании», - сообщала пятницу Petropavlovsk.

Как отмечается в письме компании, финальные результаты голосования совпали с предварительными, позже раскрыла компания.

За Масловского проголосовало 52,07% акционеров компании, против - 47,93%. Примерно также распределились голоса по двум другим кандидатам.

Действующий CEO Роман Денискин (возглавляет компанию с апреля), независимый директор Адриан Коутс (ранее входил в совет директоров головной компании «Полюса»), Брюс Бак (независимый директор, председатель совета директоров ФК «Челси» Романа Абрамовича), Иэн Эшби (глава совета, экс-менеджер BHP Billiton) и Гаррет Соден (экс-глава лесопромышленной компании Rusforest) не вошли в совет директоров Petropavlovsk.

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Акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев сообщил, что в ближайшее время рассчитывает вернуть своего представителя Бектаса Мукажанова в совет директоров Petropavlovsk.

Кенес Ракишев подчеркнул, что считает избранный состав совета директоров «оптимальным для того, чтобы завершить начатый проект по запуску автоклава, а также, чтобы компания начала эффективно работать и приносить прибыль своим акционерам».

Как известно, В мае компании CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,1% Petropavlovsk, предложили полностью сменить действующий совет директоров золотодобытчика и вернуть в него П.Масловского и бывших независимых директоров сэра Р.Лайна (экс-посол Великобритании в РФ, покинул совет компании в 2016 году) и Р.Дженкинса (был независимым директором). Сторону CABS Platform и Slevin принял крупнейший акционер Petropavlovsk К.Ракишев (с долей 22,5%), выкупивший пакет «Реновы».

Sothic, второй крупнейший акционер Petropavlovsk с долей в 10,9%, продолжил поддерживать директоров, которых избрал в прошлом году, считая, что «старый совет под руководством П.Хамбро совершил ряд ключевых стратегических ошибок», повторения которых как крупный акционер он не хочет.

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Год назад «Ренова» и поддержавшие ее фонды Sothic и M&G, на тот момент совместно контролировавшие около 40% золотодобытчика, сменили совет директоров компании. Один из основателей Petropavlovsk, ветеран отрасли Питер Хамбро, не прошел в совет, при этом туда вошли предложенные «Реновой» и фондами Sothic и M&G кандидаты - Г.Соден, Б.Бак и И.Эшби. Вскоре П.Масловский также покинул компанию. В поддержку П.Масловского и бывших директоров выступили многие сотрудники и профсоюз Petropavlovsk.

В декабре прошлого года «Ренова» вышла из Petropavlovsk, в мае - M&G сократил долю ниже раскрываемого порогового значения.

Справка:

Павел Масловский основал Petropavlovsk вместе с П.Хамбро в 1994 году и возглавлял компанию с перерывом на работу в Совете Федерации в 2011-2014 годах (в этот период был почетным президентом компании).

Фото: Amur.info