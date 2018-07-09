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Павлодарский НХЗ начнет отгрузку авиатоплива марки РТ в июле

09.07.2018 12:16   1035   0

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» возобновляет массовое производство авиатоплива марки РТ (реактивного топлива) и cо второй декады июля начинает его отгрузку потребителям. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

В первой партии будет отгружено 5 000 тонн авиатоплива РТ, что составит порядка 80 вагонов-цистерн.

Авиатопливо РТ производится на установке гидроочистки керосина комплекса первичной переработки нефти ПНХЗ, которая претерпела полную реконструкцию в период модернизации предприятия. Здесь же происходит очистка сырья от серо-, азот-, кислородсодержащих соединений, включая удаление меркаптанов с целью достижения требуемого показателя топлива для реактивных двигателей.

В пресс-службе завода отметили, что топливо РТ полностью соответствует международным нормам, превосходя их по отдельным показателям. Так, павлодарское РТ обладает ультранизким содержанием серы, кроме того оно имеет хорошие противоизносные свойства, высокую химическую и термоокислительную стабильность.

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Такие параметры качества выдерживаются за счет строгого соблюдения технологического режима. Авиатопливо марки РТ получают путем гидроочистки прямогонных керосиновых фракций с пределами выкипания 135 – 280 градусов при среднем давлении 25 кгс/кв. см в сочетании с использованием современного никель-молибденового катализатора, обладающего высокой активностью.

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Фото: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

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