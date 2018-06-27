Петр Дзюба, Samsung Electronics Central Eurasia: «Нам нравится быть частью технологических перемен»

Цифровизация, которая сегодня рассматривается в качестве приоритетного направления развития казахстанской экономики, открывает новые возможности как для бизнеса, получающего доступ к новым высокотехнологичным продуктам и решениям, так и для вендоров, предоставляющих такие продукты и решения. О том, какие перспективы в свете перехода к цифровой экономике видит для себя один из крупных мировых игроков, а также о развитии новых технологий в сегменте В2В, рассказывает руководитель отдела корпоративных продаж компании Samsung Electronics Central Eurasia Петр Дзюба.

- Петр, для казахстанских пользователей Samsung – это прежде всего розничные продажи смартфонов. Расскажите, пожалуйста, о работе Вашего подразделения: какова доля сегмента B2B, какую динамику она показала за последние годы?

- В Казахстане Samsung действительно воспринимают скорее как розничный бренд, и наша компания делает основной акцент на работе в сегменте B2C. Но, оценивая динамику роста доходов и продаж, мы видим, что сегмент B2B набирает обороты, и, несмотря на преобладание розницы, наше подразделение растет из года в год серьезными темпами. В частности, за последний год доход B2B Samsung в части мобильных устройств в Казахстане вырос в 1,5-2 раза. Покупательская способность в корпоративном сегменте соответствует нашим ожиданиям, и мы уверены, что и нынешний год мы завершим с ростом, хотя основной упор все же делаем на 2019-й. С принятием программы «Цифровой Казахстан» рынок страны становится для нас как для игроков корпоративного сегмента более интересным за счет новых продуктов и решений, которые мы можем предложить бизнесу.

- Готов ли, на Ваш взгляд, казахстанский бизнес к внедрению таких решений? С какими проблемными моментами чаще всего приходится сталкиваться, работая в корпоративном сегменте?

- В настоящее время мы активно участвуем в выставках и конференциях, рассказываем о наших продуктах. В Казахстане есть решения, о которых рынок знает лучше, но на их фоне нас выгодно отличает ценовая политика. При предоставлении как минимум такого же, как у конкурентов, функционала Samsung предлагает более гибкие цены. К тому же, учитывая, что мы производим как «железо», так и софт, наши решения более совместимы друг с другом. Это тоже дает преимущество перед конкурентами.

Что касается проблемных моментов, с которыми связана работа на корпоративном рынке, то они по большей части обусловлены тем, что казахстанские компании – за исключением, пожалуй, крупных игроков добывающей отрасли и подразделений мировых корпораций – не выдают сотрудникам мобильные устройства для работы. В результате сотрудник ведет служебную переписку и разговоры со своего личного смартфона, решает рабочие вопросы в мессенджерах, а с учетом того, что трафик сегодня стремительно перетекает с десктопов на мобильные устройства, это создает серьезные риски для бизнеса. Даже ребенок сможет установить на смартфон родителей забавную игру, которая может считывать информацию, поступающую через рабочие программы. Это влечет серьезные риски, связанные с утечкой данных, а к любым рискам нужно подходить ответственно. Использование технологий, которые обеспечивают управление данными и их защиту, позволяет минимизировать риски и в полной мере ощутить все преимущества, которые дает перевод рабочего процесса в мобильный сегмент.

- Одно из самых популярных решений Samsung для корпоративного рынка – мобильная платформа безопасности Samsung KNOX. В чем его главное преимущество и какие компании в Казахстане уже пользуются решениями KNOX?

- На сегодняшний день KNOX не просто соответствует всем требованиям рынка, но превосходит их. Мы как производитель смартфонов имеем понимание всей аппаратной и программной части наших устройств, и имея софтверное решение KNOX, можем обеспечить внушительный уровень безопасности мобильных устройств. Кроме того, KNOX является облачным продуктом и не требует от компаний наличия собственной инфраструктуры для развертывания решений. Samsung - единственный производитель как устройств, так и MDM-софта, что дает интересные варианты использования продукта. Например, KNOX Configure позволяет осуществлять удаленную настройку и динамичное обновление проприетарного ПО на всём парке мобильных. Сегодня мы реализуем большой проект на 10 тысяч планшетов, и можно только представить, сколько времени уйдет на то, чтобы вручную установить и настроить все необходимые приложения. Используя наше решение, один человек справится с таким объемом работы за час. KNOX Configure идеально подходит для реализации проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан», специфика которой предполагает наличие большого количества устройств с одинаковым функционалом, как, например, в случае с созданием Единого реестра административных правонарушений.

Вообще, в рамках любого бизнес-процесса есть участки, которые можно оптимизировать, и Samsung KNOX помогает это сделать бесшовно и безболезненно. Air Astana, в частности, использовала наше решение для оптимизации процесса предполетной подготовки. Мы предоставили сотрудникам службы предполетного осмотра пыле-, влагозащитные и противоударные планшеты, и теперь они вносят данные осмотра в специальном мобильном приложении, тут же передают их диспетчеру, минуя существовавшие ранее бюрократические процедуры. В феврале-марте мы запустили интеграцию KNOX с одним из наших крупнейших клиентов АО «Казпочта», в рамках которого подключили 6 400 устройств с таким же количеством двухгодичных лицензий. Наши продукты помогают отслеживать, выстраивать и оптимизировать маршруты по доставке корреспонденции.

Решение по облачному управлению устройствами KNOX использует один из наших крупных клиентов «Жилстройсбербанк». «Фишка» этого решения – надежное обеспечение безопасности данных: оно позволяет отслеживать местоположение устройства, может заблокировать устройство и удалить хранящуюся на нем информацию, если смартфон или планшет украден, или пользователь на протяжении длительного времени не выходит на связь. Для «Жилстройсбербанка», передавшего на аутсорсинг функцию открытия депозитов, внедрение данного решения – гарантия того, что ценная информация не станет добычей недобросовестных людей.

Непосредственно на безопасность данных влияет и решение KNOX Workspace, представляющее собой защищенный рабочий контейнер, полностью изолирующий рабочие приложения и данные от остальных приложений, хранящихся на устройстве. Данное решение особенно актуально для банковского сектора, поскольку недавно Нацбанк выпустил требование, в соответствии с которым все финансовые институты, имеющие дело с персональной информацией, должны иметь решение, обеспечивающее безопасность данных и позволяющее удалить их в случае необходимости.

- Решения KNOX используют главным образом крупные игроки. А какие продукты предлагает Samsung для клиентов из категории МСБ?

- Для малого и среднего бизнеса у нас есть свои проекты, которые пока находятся в стадии тестирования. Один из проектов мы намерены реализовать совместно с компанией Honeywell, SoftIT и АО «Казахтелеком». Последний проводит пилотное тестирование открытой цифровой платформы, на которой будут размещены полезные сервисы для МСБ. Мы планируем помочь небольшому бизнесу автоматизировать работу торговых точек, увеличить пропускную способность касс, навести порядок в складском учете. Еще один проект мы планируем реализовать совместно с платформой онлайн-заказов Smart Satu и оператором мобильной связи.

В настоящее время даже в простейших юридических формированиях типа ИП у нас потенциал порядка 120 тысяч клиентов - это минимум, которому могут быть интересны бизнес-решения Samsung.

- Какие перспективы для Samsung компания видит в рамках программы «Цифровой Казахстан»?

- В ближайшее время мы видим довольно серьёзный потенциал в силовых структурах, обеспечении информационной безопасности, здравохранении и развитии человеческого капитала. Проект «Электронный следователь» позволит специалистам работать в мобильном режиме, заполнять документы в электронном формате, изучать детали нужных дел в любое удобное время, находясь буквально в любой точке страны. В рамках проекта «Электронный участковый» сотрудники органов внутренних дел получат защищенные планшеты, которые не только заменят традиционные блокноты, но и предоставят специалистам оперативный доступ ко всей необходимой информации. Мы также запустили проект на базе скорой медицинской помощи в городе Астана, для оптимизации процесса обслуживания пациента и бесшовной госпитализации, что несомненно приведёт к улучшению всех показателей.

Программа «Цифровой Казахстан» не только технологически совершенствует работу правительства и других ведомств, но и меняет сознание сотрудников госструктур, и мне нравится, что Samsung становится частью этого процесса.