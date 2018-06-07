Пилотный проект по новым облачным вычислениям запускается на платформе АО «Казахтелеком»

Договоренность достигнута между немецкой компанией Genesis Mining и казахстанской KZ Systems. Согласно подписаному контракту, KZ Systems получает право представлять интересы коллег в Казахстане при запуске пилотного проекта, на базе технических возможностей АО «Казахтелеком».

Новость о запуске пилотного проекта по новым облачным вычислениям прозвучала на площадке международной конференции «Блокчейн-регулирование: возможности и риски». Мероприятие проходит с участием экспертов в области IT, телекоммуникаций и вычислительных технологий. На открытии конференции выступил с приветственной речью заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. Обращаясь к экспертному сообществу вице-премьер отметил, что для внедрения блокчейн в Казахстане необходимо подумать об инфраструктуре. «Нужна инфраструктура, которая необходима для внедрения блокчейн. Я знаю, что телекоммуникационные операторы сформировали эту телекоммуникационную инфраструктуру для «пилотов», но необходимо её доработать. Необходимо завершить конфигурацию и, конечно же, её в промышленном виде предоставить для оказания технологий блокчейн всем остальным госорганам и желающим», - пояснил он.

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В свою очередь, выступая на пресс-конференции по блокчейн-регулированию, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов пояснил представителям СМИ, что блокчейн-технологии необходимы не только для внутренней инфраструктуры страны. По его словам, на сегодняшний день все развивающиеся страны ищут удобные геолокации для размещения своих вычислительных ресурсов. «Казахстан просто идеально подходит для того, чтобы выйти на этот рынок. Во-первых, мы находимся на, так называемом, «Шелковом пути» - все оптические каналы из КНР в Европу проходят через нас. Все что нужно нам сделать - это запустить проекты. Этот продукт заберут не только близлежащие страны, это будет нужно даже Европе. Для экспорта этого продукта не нужно строить дорогу или возить грузы самолетами, это все проходит по каналам связи, которые уже есть», - отметил Нурлан Мейрманов.

На сегодняшний день АО «Казахтелеком» владеет собственной сетью из 16 дата-центров, крупнейшие из которых соответствуют сертификации «Tier 3». Подчеркивая важность пилотного проекта по новым облачным вычислениям, региональный менеджер по СНГ Genesis Mining Лукас Файффер сообщил, что проект будет реализован в городе Павлодар на базе АО «Казахтелеком»: «Это стратегическая локация для Genesis Mining. Это очень важно для нас. Мы будем работать с оборудованием по обработке данных для решений в области искусственного интеллекта, облачных технологий и блокчейн», - пояснил представитель немецкой компании.

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Международная конференция «Блокчейн-регулирование: возможности и риски» будет проходить два дня - 7-8 июня. В рамках конференции пройдут экспертные доклады казахстанских и зарубежных спикеров, анализы частных примеров в разных странах, мастер-классы для госслужащих и круглые столы при участии высокопоставленных чиновников и лидирующих консалтинговых компаний в сфере блокчейн.

Отметим, что на протяжении ряда лет «Казахтелеком» проводит исследования технологий, инициирует обсуждения возможностей и перспектив применения технологии блокчейн в различных областях экономики, а также изучает примеры успешного применения в разных странах. Мероприятия по обсуждению возможностей блокчейн начинались с формата мастер-классов и панельных сессий в рамках международных форумов. На сегодняшний день мультисервисный оператор выступает генеральным партнером конференции «Блокчейн-регулирование: возможности и риски».