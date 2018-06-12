Почему бывшие работники АрселорМиттал Темиртау судятся с компанией?

7 июня 2018 года в Карагандинском областном суде состоялось еще одно судебное заседание по делу, касающемуся длительного противостояния «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) со своим бывшим сотрудником - директором по трудовым ресурсам и трудовым отношениям железорудного департамента «Оркен», входящего в состав АМТ Юрием Паламарем. «Къ» продолжает отслеживать судьбу участников этих процессов.

Адом не уволена, АМТ оштрафован

30 мая в Карагандинском областном суде должно было состояться слушание дела в отношении бывшего директора по персоналу АМТ Анны Адом по задержке заработной платы Юрию Паламарю, после восстановления его на прежнем рабочем месте. На заседании были только юристы, поэтому процесс был отложен до 7 июня 2018 года. Причина – Анна Адом находится на лечении в одной из европейских стран. Пока она лечится за пределами Казахстана, выяснилось, что, вопреки постановлению управления по инспекции труда, прямо указывающему, что Анна Адом должна быть уволена из «АрселорМиттал Темиртау» и не может там больше работать, руководство сталелитейного магната ее не уволило, а перевело на другую должность. Теперь бывший директор по персоналу заняла должность директора по социальным вопросам и развитию человеческого капитала. Этот маневр скрыть не удалось. В результате 31 мая административный суд за неисполнение выписал АМТ штраф в размере 500 МРП.

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История продолжается

На том бы все и закончилось, если бы не четыре уголовных дела, которые были возбуждены в отношении бывшего сотрудника АМТ - Юрия Паламаря. Три из них возбуждены по заявлениям уволенных в 2016 году сотрудников шахты «Западный Каражал» по ст. 152 УК РК «незаконное прекращение трудового договора». А четвертое – по факту продажи здания в Темиртау в 2007 году все тому же Паламарю. По четвертому делу уже состоялись слушания в Темиртау. Есть и решение суда, и даже решение по аппеляции. Карагандинский областной суд поддержал первую инстанцию, которая удовлетворила иск «АрселорМиттал Темиртау» к Юрию Паламарю о признании недействительным договора от 22.08.2007 о безвозмездной передаче ему здания по адресу: г. Темиртау, ул. Димитрова, 13/2.

Юрист АМТ Нина Перкина в суде пояснила: «Паламарь являлся работником компании, имеющим доступ к печати организации. Наша сторона удверждала, что на самом деле договор о безвозмездной передаче здания и акт приема-передачи к нему не заключался, так как акт на отчуждение имущества не может быть подписан без решения совета директоров, которого попросту не было. Более того, компанией «АрслелорМиттал Темиртау» производилась уплата налогов и коммунальных платежей за здание, которое якобы было передано безвозмездно другому лицу».

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По словам Нины Перкиной, отсутствие на балансе здания было обнаружено в прошлом году, после чего было подано заявление в полицию.

Дьявол кроется в деталях

В материалах Темиртауского суда от 22 января 2018 года указано, что здание в г. Темиртау было нежилым и принадлежало ТОО «Окжетпес», а никак не «АрселорМиттал Темиртау». Да и земля под ним тоже была казенная. В комментариях «Къ» Юрий Паламарь пояснил: «Того здания, о котором говорится, его просто нет. Физически. А этот высотный дом построил я, он введен в эксплуатацию в 2015 году. Из-под того дома взята просто земля, она не была собственностью АМТ. Какое отношение к этому «АрселорМиттал» имеет – не понятно. И это еще не конец, у меня достаточно документов и фактов, подтверждающих мою правоту, и ничего еще не закончено».

В свою очередь юристы предприятия тоже настроены решительно и надеются, что в связи с решением суда в их пользу уголовное дело будет возобновлено.

Сообразили на троих

Не менее интересны и три других дела, которые, как было отмечено выше, были возбуждены по заявлениям уволенных в 2016 году сотрудников шахты «Западный Каражал».

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В 2015 году одна из «дочек» АМТ – ТОО «Оркен», которое входит в рудный департамент, заключило договор с Украиной на поставку подъемного двигателя на шахту «Западный Каражал». Стоимость двигателя чуть более $1 млн. И сначала все шло хорошо. В Украину отправились главный механик шахты, главный энергетик и начальник коммерческой службы. Посмотрели документацию, обсудили детали с местными специалистами и заключили контракт на... $3 млн.

В 2016 году Служба безопасности Украины провела проверку и задалась вопросом: почему контракт заключен на $3 млн, а налоговые отчисления поступили только с $1 млн? Украинцы начали копать и пришли к выводу, что пропавшие $2 млн были прокручены через английскую фирму-однодневку и осели в оффшоре. В Казахстан полетели запросы, в которых главным подозреваемым прямо назывался бывший в тот момент генеральным директором ТОО «Оркен» Мурари Мукерджи. Разгорелся международный скандал, который усугубился еще и тем, что прибывший в Каражал двигатель из Украины оказался некондиционным.

Скооперировав все лучшие местные силы: службу охраны, кадровиков и финансистов, АМТ приступил к расследованию. Но концов найти так и не удалось, а специалисты ТОО «Оркен», участвовавшие в сделке, говорили: мол, нам была команда сверху на эту сделку, мы лишь делали, что велено.

В тот момент Юрий Паламарь как раз начал работать директором по трудовым ресурсам и трудовым отношениям железорудного департамента «Оркен», входящего в состав АО «АрселорМиттал Темиртау». По его словам, он получил письменное распоряжение уволить четырех сотрудников, якобы причастных к истории с двигателем. «Кроме нашего рудного департамента есть еще рудный департамент выше, который командует несколькими странами. Они выдергивают этих наших четверых специалистов вместе с директором рудника и говорят: либо вы пишете по собственному желанию, либо у вас будут серьезные проблемы. Они и написали мне заявления. Я тогда обратился к Мукерджи и говорю, что нужно решение суда и чтобы оно вступило в законную силу. Но когда босс говорит, что бурундук – птичка, значит, бурундук – птичка. Тем не менее, я выдержал 20 дней, положенных по закону, за которые подавшие заявления по собственному желанию могут передумать и отозвать их. Все законные процедуры были соблюдены, я составил модельный приказ за подписью Мукерджи и отправил на рудник».

Всех четверых сотрудников уволили. А вскоре был вынужден уйти с АМТ и г-н Мукерджи. После его ухода уволенные сотрудники через суд Каражала добились отмены приказа об увольнении, областной суд это решение подтвердил. Казалось бы, дело закончилось.

Но вот эта история всплывает вновь. Впрочем, здесь есть интересная деталь: сроки давности по этому делу прошли. «Я могу сейчас написать заявление «в связи со сроком давности», и дело прекратят, так как срок действительно прошел. Но я этого делать не буду. Потому что получится, что я признаю себя виновным», – говорит г-н Паламарь.

Между тем, на просьбу «Къ» прокомментировать ситуацию с бесконечными тяжбами представители АМТ ответили отказом. Только в частной беседе дали понять, что в администрации предприятия считают действия г-на Паламаря не чем иным, как юридическим экстремизмом. Мол, такие действия сотрудника сильно напоминают гринмейл – так называемый мягкий рейдерский захват, когда предприятие заваливают судебными исками, потихоньку «откусывая» от него энные суммы. Более того, в «АрселорМиттал Темиртау» предполагают, что, возможно, Паламарь действует не в одиночку, причем заказчик находится за пределами Казахстана. А тем временем дела сутяжные продолжаются.